La huelga general llena las calles pero apenas tiene impacto en el paro laboral

Varios miles de personas se manifestaron por el centro de Murcia EFE/ Marcial Guillén

La primera huelga general en catorce años concluyó con manifestaciones multitudinarias en todo el país que se saldaron con más medio centenar de detenidos tras un paro laboral con un seguimiento desigual, que CCOO y UGT calificaron de “éxito” mientras la patronal aseguró que fue un “fracaso”.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) situó el seguimiento en “mínimos históricos a nivel sectorial y territorial”, al estimar que ha sido secundada por menos de un 5% de los trabajadores.

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La jornada comenzó con numerosos piquetes informativos en todo el país, sobre todo en polígonos industriales durante la madrugada, que provocaron cortes de tráfico y que se saldaron con algunas cargas policiales y decenas de detenidos.

Disturbios

El acto central de Madrid congregó a 120.000 personas según la Delegación del Gobierno y 400.000 según el Sindicato de Inquilinas, mientras que, en Barcelona, la Guardia Urbana situó el número de manifestantes en 55.000 frente a los 400.000 de los organizadores. Ambas terminaron con disturbios.

En Barcelona, tras la concentración, grupos de personas, muchas de ellas encapuchadas, destrozaron escaparates, quemaron contenedores y lanzaron material pirotécnico contra los Mossos d’Esquadra.

Estos incidentes se saldaron con al menos 18 detenidos, según fuentes policiales, que se sumaron a los otros dos arrestos que se produjeron durante la jornada de huelga por destrozos y atentado contra agentes.

Aspecto de los disturbios en el centro de Barcelona tras las manifestaciones por la huelga general. EFE/Quique García

En Madrid, también se produjeron cargas tras quemas de contenedores y roturas de escaparates y se detuvo al menos a dos personas al término de la marcha que recorrió parte del centro de la capital.

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En el resto del país, las protestas transcurrieron en general sin incidentes y durante las marchas los manifestantes recordaron a Maricarmen, lanzaron diversas consignas contra el rentismo y pidieron soluciones a la clase política para blindar el derecho a la vivienda.

Los participantes cantaron lemas que vienen siendo habituales en las huelgas por el derecho a la vivienda, como “qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa”, “aquí están los antifascistas” o “que viva la lucha de la clase obrera”.

Borrasca ‘Charles’

Los paraguas han sido protagonistas en la jornada por culpa de la borrasca ‘Charles’, que ha dejado fuertes lluvias en prácticamente todo el país e, incluso, ha obligado a desconvocar las movilizaciones en Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba. En el caso de los gaditanos, la manifestación se ha aplazado al próximo domingo 15 de noviembre.

No obstante, las lluvias no consiguieron suspender las movilizaciones en la mayoría de ciudades. Miles de personas tomaron así las calles del País Vasco o de Valencia, al igual que en el centro de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, Logroño o la Palma. En Zaragoza, la marcha más multitudinaria reunió a 60.000 personas, según los organizadores, y a 20.000, según la Policía.

Disparidad de cifras

Tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como el secretario general de Comisiones Obreros, Unai Sordo, y el Sindicato de Inquilinas, reivindicaron el “éxito” de la huelga e indicaron que el seguimiento fue “mayoritario en buena parte del país”, superando las expectativas.

CCOO cifró en un 70% el seguimiento en Madrid, Andalucía y Aragón, mientras que en Cataluña se elevó hasta el 84% y en Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha el porcentaje se situó cerca del 60%.

Una versión diferente ha ofrecido la patronal CEOE, que ha dicho que el seguimiento ha sido inferior al 5% de media a nivel territorial y sectorial. “Con la información disponible hasta el momento, podemos hablar de una huelga de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial. En definitiva, un fracaso”, sentenció la patronal estatal.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) dijo que el 92% de este colectivo ha desarrollado su actividad “absolutamente con normalidad” durante la jornada del 11 de noviembre.

Aunque, en general, las movilizaciones se han producido de forma pacífica por todos los territorios, también dejaron un balance de más de 50 detenidos y 1.044 incidencias en toda España, según los datos recopilados por el Ministerio de Interior entre las 22.00 horas del martes, 10 de noviembre, cuando empezaron algunos piquetes, hasta las 20.00 horas de ayer, las últimas cifras disponibles al cierre de esta edición.

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La huelga dejó momentos de tensión y quejas por “violencia policial”, como la denunciada por los sindicatos tras el uso de gas pimienta contra los piquetes que acudieron de madrugada a Mercamadrid o en el Metro de Granada. Tras terminar la manifestación de Barcelona, se han dado nuevos percances con el lanzamiento de pirotecnia.

Los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial se han desplegado en zonas como la Gran Vía de Madrid, donde algunos comercios cerraron en previsión de posibles altercados. La protesta se saldó con dos detenidos por atentado contra un agente de la autoridad, según confirmaron fuentes policiales.

Por comunidades y sectores

La huelga consiguió paralizar algunas industrias, como las plantas de Seat en Martorell, Barcelona, y Ebro en la Zona Franca de Barcelona, la terminal de contenedores del puerto de Algeciras y, según los sindicatos, o Acerinox en Cádiz. También obligó a cancelar 332 vuelos en los aeropuertos españoles, un 7,3% de los programados, y, en el ámbito ferroviario, Renfe ha cifrado en el 15,7% la cancelación los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, y en el 10,5% el servicio de cercanías, con la supresión del 22,4% en Madrid y del 28% en Rodalies de Cataluña.

En cambio, la red de mercados centrales de abastecimiento de alimentos aseguró que las 24 plataformas funcionaron con normalidad, aunque a un menor nivel de actividad, si bien la CEOE lamentó incidencias en el acceso a polígonos industriales y grandes ciudades.

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Por sectores, según los datos de CCOO en educación cerca del 90% en el sector público la secundó, mientras que en salud y servicios sociosanitarios alcanzó el 38%, en administración local el 35,54% y en el sector postal y Administración General del Estado el 31%, respectivamente. En los sectores de comercio, hostelería y turismo, el seguimiento según Comisiones Obreras obtuvo una participación de más del 60%.