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España

La huelga deja un balance de 40 detenidos y 476 incidencias por las actuación de piquetes hasta media mañana

Ep
11/11/2026 14:37
La Policía Nacional identifica personas en la plaza de Lugo
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La huelga general convocada por los sindicatos a favor del derecho a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos ha dejado un balance de 40 detenidos --13 de ellos arrestados por la Ertzaintza en el País Vasco-- y 476 incidencias, según el recuento de Europa Press con datos del Ministerio del Interior y de policías autonómicas.

El Ministerio del Interior ha informado de que la Policía Nacional y la Guardia Civil han registrado 476 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general desde las 22.00 horas del martes hasta las 11.00 horas del 11N, en las que ambos cuerpos han practicado un total de 26 detenciones.

Manifestantes realizan una sentada en uno de los accesos en San Mames en Bilbao

La huelga empieza con un seguimiento "dispar", pero con cortes de carreteras y retenciones

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Las cifras del Ministerio del Interior no incluyen detenciones en Cataluña ni País Vasco. Los Mossos d'Esquadra han informado de un arrestado en Barcelona por quemar contenedores la noche antes de la huelga, mientras que la Ertzaintza ha facilitado un balance con 13 detenidos hasta las 10.00 horas.

Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado 26 arrestos: ocho se han producido en Madrid y once en Andalucía --cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada--; también ha habido dos detenidos en Zamora y uno en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y Valencia.

Quema de contenedores y atentado contra la autoridad

Las detenciones se han realizado por la quema de contenedores y pintadas, como ha ocurrido en Málaga con cuatro arrestados, o por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, con un detenido en La Rioja.

La huelga ha dejado diferentes incidentes y quejas por "violencia policial", como la denunciada por los sindicatos en Mercamadrid, donde los agentes han recurrido al gas pimienta, o en el Metro de Granada.

Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se han desplegado en zonas como la Gran Vía de Madrid, donde algunos comercios han cerrado en algunos momentos de la mañana en previsión de posibles altercados.

IU ha denunciado la "represión policial inaceptable" en las primeras horas de huelga general, señalando que hay huelguistas que han sido "agredidos, multados y detenidos de manera injustificada".

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior dictó una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planificaran los dispositivos necesarios que permita las protestas en el marco de la huelga general, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia".

La orden de Interior es garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.

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