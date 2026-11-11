La hostelería dice que presta su servicio "con normalidad" y pide garantizar la seguridad

Un camarero sirve un café con leche en un local de hostelería Archivo El Ideal Gallego

La patronal Hostelería de España ha registrado en el primer muestreo de esta jornada de huelga general un "seguimiento bajísimo" entre sus trabajadores y funcionamiento "con gran normalidad" del sector, si bien ha pedido garantizar la seguridad de las empresas y los establecimientos hosteleros.

En un comunicado publicado en su perfil de la red social X, la patronal ha apelado a "la responsabilidad y la paz social" en el pleno respeto al derecho de huelga de los trabajadores que decidan ejercerlo, "así como a la libertad de quienes opten por no secundarla y acudir a su puesto de trabajo".

En directo | La huelga general en A Coruña: tensión en las cocheras de los autobuses urbanos y muchas tiendas cerradas Más información

Para esta entidad, "ambas decisiones deben poder desarrollarse sin presiones ni coacciones y en un clima de respeto mutuo".

En esta línea, ha solicitado el apoyo de las Administraciones Públicas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que adopten las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las empresas y los establecimientos hosteleros, de sus trabajadores y de sus clientes.

Ha reclamado también que se permita el acceso a los locales y el desarrollo de la actividad de quienes decidan mantenerlos abiertos.

"El diálogo y el respeto deben prevalecer" han recalcado en su comunicado, tras instar a que la jornada de huelga general convocada para este miércoles sea "un ejercicio de convivencia en el que la defensa de las distintas posiciones sea compatible con la seguridad y la libertad de todos".

Solo el 5 % en Barcelona

Fuentes de Hostelería de España han señalado que "ante el primer muestreo en los diferentes territorios, el seguimiento de la huelga es bajísimo en hostelería", ya que "el funcionamiento de los bares es el de práctica normalidad".

Según sus cifras, por provincias, hay una gran mayoría que se mueven entre el 0 y el 2 % de personas trabajadoras en su seguimiento, con un repunte del 5 % en Barcelona.

Así, Hostelería ha subrayado que el sector de la hostelería "está prestando sus servicios con gran normalidad".