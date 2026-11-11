CEOE tilda de "fracaso" la huelga y contabiliza un seguimiento inferior al 5%

Manifestación bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general en Madrid EFE/ Chema Moya

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha calificado de "fracaso" la huelga general convocada este miércoles que, con sus datos, se ha desarrollado con un seguimiento "de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial".

En un comunicado junto a Cepyme, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la patronal ha asegurado que el seguimiento ha sido inferior al 5 % de media y que los datos más amplios de seguimiento se han registrado puntualmente en empresas de gran tamaño, muy sindicalizadas y radicadas en grandes ciudades.

Asimismo, ambas instituciones han dicho no entender que el Gobierno "haya alentado a secundar esta huelga mientras celebra las cifras de la economía española", en tanto que este parón convocado para este miércoles supone "una imagen lamentable hacia el exterior, que desanima, entre otras cosas, la llegada de inversiones".

CEOE y Cepyme han explicado que la actividad empresarial "se desarrolla con normalidad en la mayoría de sectores y territorios", con mayor incidencia de la huelga en zonas y sectores más sindicalizados.

La patronal del metal e industrias asociadas cifra en un 15% el seguimiento de la huelga en Galicia Más información

Aeropuertos

La huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles ha provocado la cancelación de más de 300 vuelos en la red de aeropuertos de España, lo que supone el 7,33% de los programados, según informan fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, se ha producido la cancelación de 332 operaciones de las 4.529 programadas en total para este miércoles, de acuerdo con sus datos actualizados hasta las 18.30 horas.

Desde el operador aeroportuario recuerdan que, con motivo de la huelga general de este 11N, las aerolíneas que operan en la red de Aena reprogramaron sus vuelos y reubicaron pasajeros en sesiones previas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

La huelga general ha coincido, además, con los primeros efectos del paso de la borrasca 'Charles' por la península ibérica, siendo Extremadura, Andalucía y Canarias las tres comunidades que están notando hasta el momento el mayor impacto del temporal de lluvia y viento. En el caso del archipiélago balear, el mal tiempo ha dejado hasta el momento 18 vuelos cancelados y 10 desvíos en los aeropuertos de Tenerife Norte, La Palma, La Gomera y El Hierro.