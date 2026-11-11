Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

CEOE tilda de "fracaso" la huelga y contabiliza un seguimiento inferior al 5%

Más de 300 vuelos cancelados por el paro general, el 7,3% de los programados

Agencias
11/11/2026 20:35
Manifestación bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general en Madrid
Manifestación bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general en Madrid
EFE/ Chema Moya
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

 La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha calificado de "fracaso" la huelga general convocada este miércoles que, con sus datos, se ha desarrollado con un seguimiento "de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial".

En un comunicado junto a Cepyme, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, la patronal ha asegurado que el seguimiento ha sido inferior al 5 % de media y que los datos más amplios de seguimiento se han registrado puntualmente en empresas de gran tamaño, muy sindicalizadas y radicadas en grandes ciudades.

Asimismo, ambas instituciones han dicho no entender que el Gobierno "haya alentado a secundar esta huelga mientras celebra las cifras de la economía española", en tanto que este parón convocado para este miércoles supone "una imagen lamentable hacia el exterior, que desanima, entre otras cosas, la llegada de inversiones".

CEOE y Cepyme han explicado que la actividad empresarial "se desarrolla con normalidad en la mayoría de sectores y territorios", con mayor incidencia de la huelga en zonas y sectores más sindicalizados.

La patronal del metal e industrias asociadas cifra en un 15% el seguimiento de la huelga en Galicia

Más información

Aeropuertos

La huelga general convocada por los sindicatos para este miércoles ha provocado la cancelación de más de 300 vuelos en la red de aeropuertos de España, lo que supone el 7,33% de los programados, según informan fuentes de Aena a Europa Press.

En concreto, se ha producido la cancelación de 332 operaciones de las 4.529 programadas en total para este miércoles, de acuerdo con sus datos actualizados hasta las 18.30 horas.

Desde el operador aeroportuario recuerdan que, con motivo de la huelga general de este 11N, las aerolíneas que operan en la red de Aena reprogramaron sus vuelos y reubicaron pasajeros en sesiones previas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos de entre el 18% y el 85% para los vuelos programados durante la huelga que varían en función del tipo de ruta y del aeropuerto de origen y destino.

La huelga general ha coincido, además, con los primeros efectos del paso de la borrasca 'Charles' por la península ibérica, siendo Extremadura, Andalucía y Canarias las tres comunidades que están notando hasta el momento el mayor impacto del temporal de lluvia y viento. En el caso del archipiélago balear, el mal tiempo ha dejado hasta el momento 18 vuelos cancelados y 10 desvíos en los aeropuertos de Tenerife Norte, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Autobús durante la huelga general en A Coruña

Sindicatos cifran en un 80% el seguimiento de la huelga en el transporte en Galicia

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Manifestación bajo el lema "Salarios, vivienda, precios" por la huelga general en Madrid

CEOE tilda de "fracaso" la huelga y contabiliza un seguimiento inferior al 5%
Agencias
Momento de la detención del vehículo, en la avenida de Finisterre

24 horas sin ley en A Coruña: furtivo, sin carné de conducir, ITV ni seguro y en busca y captura por maltrato a su novia
Guillermo Parga
Gasolinera en el Polígono de BergondoLa Guardia Civil investiga varios robos en estaciones de servicio y negocios de hostelería del áreaLos empresarios muestran su temor ante el aumento de este tipo de asaltos e insisten en que son los mismos

Continúa la oleada de asaltos en el área coruñesa: tres encapuchados roban en la gasolinera de Cecebre
Redacción
Manifestación del 11 de noviembre en A Coruña

Más de 30.000 personas toman las calles de A Coruña por la huelga general
Lara Fernández