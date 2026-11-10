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España

Los reyes arropan en el dolor a los familiares de las víctimas del accidente de Urda

Efe
10/11/2026 21:40
Los reyes de España dan el pésame a una de las familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, durante el funeral
Los reyes dan el pésame a una de las familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, durante el funeral
EFE/ Ballesteros
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Los reyes han consolado a los familiares de las 69 personas que fallecieron en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) tras la misa funeral que se ha oficiado este martes en la Catedral de Toledo y en la que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido que "se esclarezcan las causas" del siniestro para que no vuelva a ocurrir.

Durante casi tres cuartos de hora, los reyes han saludado a cada uno de los aproximadamente 150 familiares y heridos en el accidente que han acudido a esta misa, a quienes han abrazado y transmitido palabras de consuelo, primeros los dos juntos y, después, cada uno por un lado, repartiéndose por las filas ocupadas por los afectados, que han seguido el oficio religioso con entereza y que, a su término, se han abrazado unos a otros.

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Antes, los reyes se han acercado al Cristo de Urda, que ha tenido un lugar predominante en el altar y que, por primera vez en 400 años ha salido de su localidad para viajar hasta la Catedral Primada de España con motivo del funeral por las víctimas del accidente, ocurrido hace dos semanas mañana miércoles.

Ante el Santísimo Cristo de la Vera Cruz, Felipe VI y la reina Letizia han tenido un momento de recogimiento y han contemplado las 69 velas que otros tantos fieles de Urda han depositado al inicio de la misa, en memoria a cada uno de los fallecidos.

Asistentes

Estos gestos de consuelo los han seguido numerosas autoridades que este martes han acudido al funeral, entre ellos el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo; las ministras de Defensa, Margarita Robles; de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, y la de Sanidad, Mónica García, en representación del Ejecutivo central, cuyo presidente, Pedro Sánchez, no ha asistido.

También ha estado presente el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la mayoría de presidentes autonómicos; los presidentes del Congreso, Francina Armengol; del Senado, Pedro Rollán; y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, además del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El JEMAD, Teodoro Esteban López Calderón; el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y el director general de la Policía, Francisco Pardo, han sido otras autoridades que han acudido al funeral, así como los alcaldes de Urda y Los Yébenes, Manuel Galán y Jesús Pérez, respectivamente.

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Intervenciones

La primera de las lecturas ha sido realizada por Ana Benítez, hermana de David Benítez, de Chiclana (Cádiz), quien perdió la vida con 38 años cuando viajaba en el vagón 8 del AVE siniestrado.

El encargado de pronunciar la homilía ha sido el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, que ha pedido que "se esclarezcan las causas, se asuman las responsabilidades que correspondan, se repare en justicia a los familiares de las víctimas y se pongan todos los medios necesarios para que nunca vuelva a ocurrir otra tragedia" como la sufrida.

"La memoria de quienes han perdido la vida nos exige trabajar por la seguridad y por el valor de cada vida humana", ha afirmado Cerro Chaves, quien también ha reclamado que la "unidad y la solidaridad" vividas por este accidente se traduzca "en un compromiso firme" para que se asuman dichas responsabilidades y los familiares tengan justicia.

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Cerro Chaves ha querido consolar a los familiares de los fallecidos, aunque ha reconocido no tener "palabras suficientes para aliviar tanto sufrimiento", porque el accidente de Urda ha dejado en las familias, en los pueblos y en toda la sociedad "un dolor difícil de integrar".

Estas palabras las ha pronunciado Cerro Chaves ante las 1.500 personas que han abarrotado la Catedral de Toledo, entre los que también se han encontrado los voluntarios y efectivos de emergencias y personal sanitario y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieron en la zona cero del accidente en los primeros momentos.

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