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España

Los maquinistas mueven la huelga del día 12 al 23 tras la aprobación del decreto para dar margen a la negociación

Europa Press
10/11/2026 19:16
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El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha anunciado este martes que desplaza la huelga que había convocado en el Grupo Renfe para este jueves 12 al día 23 de noviembre, con motivo del decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros con medidas de seguridad ferroviaria y para ofrecer un "margen estricto" a la negociación con el Ejecutivo de cara al resto de acuerdos pendientes.

El sindicato hace referencia al Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector aprobado este martes, ante el que celebra que el Gobierno "comience a cumplir con hechos tangibles" los acuerdos sobre la seguridad ferroviaria.

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Así, se atribuye haber conseguido "por primera vez" y por medio de una huelga que el Ejecutivo haya dado luz verde a este decreto, que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Ante este cambio real por parte del Gobierno y del Ministerio de Transportes, Semaf ha decidido sustituir el paro previsto para el día 12 de noviembre por una nueva convocatoria de huelga el día 23 de noviembre. De esta manera, otorgamos un margen estricto a la negociación para obtener la próxima semana la aprobación y publicación real de los acuerdos que faltan", expone en un comunicado.

Por el contrario, los maquinistas advierten de que mantendrán "la presión de la conflictividad intacta" con la convocatoria de huelga de del próximo 17 de noviembre "en todo el sector", así como con la nueva del día 23 del mismo mes.

Finalmente, recuerdan que seguirán negociando para que se apruebe el resto de los compromisos de seguridad que aún están pendientes de materialización normativa e insisten en que solo aceptarán "hechos reales materializados por la vía de su aprobación directa y entrada en vigor", y no solo la suscripción de compromisos, "ni aunque estén firmados por un ministro".

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