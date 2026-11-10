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España

El Supremo rechaza suspender el uso de DNI digital el 29N

Efe
10/11/2026 18:54
Tribunal Supremo
Tribunal Supremo
Agencias
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El Tribunal Supremo ha rechazado suspender de manera urgente la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que levantaba la suspensión del uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico el próximo 29 de noviembre, aunque estudiará su paralización cautelar.

En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal deniega la medida cautelarísima, sin oír a las partes, solicitada por el partido Iustitia Europa en relación al acuerdo de la JEC del pasado día 5.

En su lugar ordena que se notifique a la Junta el contenido del escrito de la formación política solicitando la adopción de medidas cautelares para que antes del próximo viernes, día 13, a las 15:00 horas, se persone y presente las alegaciones que considere convenientes.

Iustitia Europa instó al Supremo a corregir el acuerdo la Junta que levantó la suspensión del uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico, tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas electorales tendrán los medios técnicos para verificar la identidad de los electores.

Así lo acordó tras confirmar que las mesas contarán con un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador QR de la web oficial de MiDNI, lo que permitirá comprobar la autenticidad del código temporal generado por la aplicación.

Por otra parte, el Alto Tribunal ha actuado de la misma forma con la otra petición de Iustitia para que la Oficina del Censo Electoral revise el censo de las personas que se nacionalizaron por la ley de nietos que fueron incorporadas al censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), pero que trasladaron su domicilio a España y ahora forman parte del Censo Electoral Nacional (CER).

Vista de la fachada del Tribunal Supremo

El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos

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De este modo, ha rechazado adoptar la medida cautelarísima y, en su lugar, ha dado el mismo plazo a la JEC para que se persone y "presente las alegaciones que tenga por conveniente a su derecho sobre las medidas cautelares solicitadas".

En este sentido, el Supremo ya rechazó suspender el voto a los nacionalizados por la ley que viven en España "toda vez que se refiere a cuestiones que no forman parte del objeto de este recurso", por lo que la formación acudió ante la Junta Electoral Central para identificar y revisar a estas personas, una petición que ahora ha terminado en el alto tribunal.

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