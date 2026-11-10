El policía nacional herido en una explosión en Oviedo está fuera de peligro

Efectivos de la Policía Nacional en el lugar donde un agente de la unidad de guías caninos de la Policía Nacional ha fallecido y otro de la unidad de explosivos (Tedax) EFE

El policía nacional que este martes resultó herido de gravedad en la explosión de una mochila en un inmueble de Oviedo, donde perdió la vida un compañero suyo, se encuentra fuera de peligro, han confirmado a EFE fuentes policiales.

El policía, perteneciente a la unidad de explosivos (Tedax), ha perdido la visión de un ojo pero los médicos han logrado salvarle las piernas.

El agente, que ha sido intervenido y permanece en el Hospital Universitario Centra de Asturias (HUCA), será previsiblemente operado de nuevo en los próximos días.

Los hechos ocurrieron en un inmueble del barrio de Villafría sobre las 7:30 horas, cuando se produjo un tiroteo que dejó herida de bala a una joven de 17 años, según las primeras hipótesis policiales por un "conflicto vecinal".

La joven fue trasladada al HUCA para ser atendida de las lesiones y se encuentra fuera de peligro.

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Los agentes de Seguridad Ciudadana que se desplazaron al lugar en primera instancia encontraron en el rellano de la vivienda una mochila con lo que aparentemente podría ser un artefacto explosivo, por lo que se dio aviso a la unidad canina y a la de desactivación de explosivos (Tedax).

Los especialistas decidieron sacar la mochila a la calle para evitar el peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó.

La explosión le costó la vida a un subinspector de la unidad canina, Juan José Rodríguez, natural de León y de 65 años, así como al perro, y dejó herido muy grave al especialista de los Tedax.

La Policía Nacional mantiene desde primera hora un amplio dispositivo para tratar de localizar al autor del tiroteo y propietario de la mochila, que tiene unos 60 años.

De forma paralela, los agentes siguen recabando información sobre lo ocurrido en el inmueble, situado en una zona de viviendas sociales al sureste de Oviedo, y están investigando la naturaleza del material explosivo de la mochila.