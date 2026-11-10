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España

El Gobierno aprueba un decreto que faculta a maquinistas a parar o no reiniciar el tren ante "riesgo grave"

El Ejecutivo ha aprobado medidas para reforzar la seguridad ferroviaria y ampliar la protección de los maquinistas

Efe
10/11/2026 15:18
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
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EFE
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes para el refuerzo de la seguridad operacional en el transporte ferroviario y la protección social de los profesionales del sector, según ha anunciado el Gobierno. Entre otros aspectos, deja en manos de los maquinistas la decisión de parar el tren o no reiniciar su marcha ante situaciones de "riesgo grave e inminente".

La norma, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se cobró la vida de 69 personas, persigue responder las reivindicaciones de los sindicatos --con los que se ha reunido Carlos Cuerpo en los últimos días-- a través de cuatro objetivos: precisar el cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas, reforzar las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), introducir principios de la cultura justa en la seguridad de la operación ferroviaria y ampliar la protección social en materia de coeficientes reductores al personal ferroviario que desempeña las mismas funciones.

En concreto, por un lado, el proyecto precisa qué actividades y periodos deben computarse como tiempo de conducción. Así, se incluyen las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el maquinista siga siendo responsable del vehículo, con atención a la circulación ferroviaria o a las maniobras.

También se computará la totalidad de cada periodo inferior a 45 minutos comprendido entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista, informa el Ministerio en un comunicado.

Estos periodos se contabilizarán "íntegramente", incluso cuando el maquinista haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo, no deba prestar atención a la circulación, no realice ninguna actividad o sea destinado a otras tareas, como también se considerarán tiempo de conducción las interrupciones de 45 minutos o más que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.

La modificación contempla igualmente el cómputo de los periodos de los tiempos de conducción del maquinista realizados en otras redes diferentes a la Red Ferroviaria de Interés General y, en los supuestos excepcionales en los que la conducción se realice por parejas de maquinistas --uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura--, el tiempo de conducción computará simultáneamente y de la misma manera para ambos, señala.

Medidas ante situaciones de "riesgo grave e inminente"

En segundo lugar, se encuentra la incorporación de los principios de la cultura justa a la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, mediante la creación de un capítulo que regula la comunicación de riesgos para la seguridad operacional ferroviaria y la protección del personal.

Este permite que el personal con funciones de seguridad operacional pueda comunicar los riesgos para la seguridad ferroviaria a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que "garanticen la confidencialidad de las personas informantes" y establece que "no se producirán sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración" con la investigación.

Además, reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar "las medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para la seguridad", con el objetivo de evitarlas o limitarlas, lo que incluye la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla, con "la obligación de comunicarlo sin demora" a los agentes correspondientes, precisa el Ministerio.

Como tercer medida, para la ampliación de la protección social al personal ferroviario, el Real Decreto-ley extiende el régimen de Seguridad Social previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986 al personal de las empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y/o en la Red Ferroviaria de Interés General.

Revisión de los coeficientes reductores para la edad de jubilación 

Esto permitiría, de acuerdo con el Ministerio, garantizar la igualdad de trato en materia de coeficientes reductores de la edad de jubilación para los profesionales ferroviarios que desempeñan las mismas funciones, en el marco de las actividades excepcionalmente penosas o peligrosas integradas en el Régimen General de la Seguridad Social.

Asimismo, y con participación sindical, se iniciará un procedimiento de revisión de los coeficientes reductores --conforme al Real Decreto 402/2025-- con el fin de de estudiar la inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.

Refuerzo de la supervisión e inspección de la AESF

Por último, el proyecto propone que toda persona física o jurídica objeto de una acción de supervisión estará obligada a facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos en el ejercicio de sus funciones.

Además, las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos cuando resulte necesario para desarrollar una actuación de supervisión.

De esta forma, explica Transportes, la agencia podrá desarrollar sus actuaciones con independencia de que las instalaciones, trenes o equipos necesarios para la inspección pertenezcan a la entidad directamente supervisada o a otra entidad ferroviaria.

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