Broncano admite que no estuvo bien con Abascal y que se equivocó al no hacer comedia

El lider de VOX, Santiago Abascal y el presentador David Broncano, durante la entrevista en el programa 'La Revuelta' EFE / RTVE

El presentador de TVE David Broncano ha admitido este martes que no hizo bien su entrevista al presidente de Vox, Santiago Abascal, y ha explicado que se arrepiente, sobre todo, de haber permitido que el público fuera seleccionado por el entrevistado y de haber dejado de lado el humor que caracteriza a su programa.

También ha asegurado que la decisión de que fuera él quien entrevistara a los políticos no fue suya sino que se trata de un "buen marrón" que le ha "caído" por estar su programa en la televisión pública.

“Estoy triste porque creo que no lo hice bien ayer, creo que me equivoqué con varias cosas”, ha reconocido el presentador de ‘La Revuelta’ en declaraciones a los medios antes de entrar a grabar su programa de este martes, en las que ha admitido que la entrevista del lunes ha sido para él un "bache grande".

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Broncano ha señalado que “tenía que haber utilizado la comedia más, como siempre, pero era complicado”.

Y tras recordar que muchos le habían recomendado no hacer bromas con los políticos, ha asegurado que la decisión de hacerlo así no le fue impuesta ni por TVE ni por Moncloa, sino que fue suya y, reconoce, equivocada.

El público

También ha admitido que le “descolocó” el hecho de que el público no fuera el habitual -fue seleccionado por una agencia a petición de Vox- y estuviera jaleando las respuestas de Abascal mientras reaccionaba con silencio a sus propios comentarios o incluso con algún murmullo como si él dijera "una barbaridad", lo que generó un "ambiente raro". “Para mi es la clave de cómo salió la entrevista”, ha afirmado.

Ha explicado que él y su equipo aceptaron hacerlo con público seleccionado por Vox pensando que de este modo evitarían posibles críticas del partido de Abascal si la entrevista no salía como ellos querían y si el público les silbaba o abucheaba.

“Y evidentemente fui demasiado ambicioso. Y posiblemente vanidoso. Y me extralimité en mis capacidades. Y bueno, pues me equivoqué, porque en la práctica cuando empezó la entrevista vi que era muy desigual. Y era muy injusto”, ha apuntado. “Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo ‘la he cagado, me he equivocado. He pensado que era buena idea, pero la he cagado’", ha subrayado.

Ha considerado además que, por el contrario, Santiago Abascal “estratégicamente lo hizo bien ayer y comunicativamente también”.

Críticas

Preguntado por las críticas recibidas de compañeros de TVE que consideran que las entrevistas políticas deberían hacerlas periodistas especializados en política, Broncano ha subrayado que él no quería hacer ninguna de las entrevistas a políticos, pero ha asegurado que no fue una decisión suya.

“No es una decisión mía. No he peleado yo por entrevistar a los políticos. Esto es un muy buen marrón que me ha caído al estar en televisión pública” y conducir el programa con más espectadores de la cadena, ha dicho.

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Ha añadido que trató de hacerlo "con responsabilidad" y como se supone al tratarse de un servicio público, pero "desde luego ayer no fue el caso".

Y a preguntas de los periodistas sobre si se debe dar o no voz a Vox, David Broncano ha defendido que Abascal fuera al programa.

“Vox es una fuerza que va a sacar un montón de escaños, tiene una representación social gigante, y es un partido parlamentario y democrático(…); me parece que tiene que venir al programa”, ha dicho.