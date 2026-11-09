Sindicatos de Inquilinas urgen un cambio estructural y "de raíz" del modelo de vivienda

Una manifestante, en una marcha del Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda EFE

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha presentado este lunes un documento en el que proponen un cambio estructural y "de raíz" del modelo de vivienda, con el objetivo de que "deje de estar al servicio de la rentabilidad privada y pase a estar al servicio de las necesidades sociales".

El programa, titulado "Casas para vivir. Una reforma integral para cambiar el modelo de vivienda", llama a secundar masivamente la huelga general convocada el miércoles, 11 de noviembre, bajo el lema "Huelga general por la vivienda y el coste de la vida".

El documento no busca corregir los excesos del mercado ni añadir parches, insiste la Confederación en un comunicado, en el que detalla que el programa se articula en seis ejes, uno de ellos movilizar las viviendas vacías mediante la cesión obligatoria y temporal al parque público de las viviendas vacías a partir de la tercera propiedad.

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Ampliar el parque público es el segundo eje y para ello proponen la recaudación de unos 20.000 millones de euros anuales mediante impuestos a las grandes fortunas y al capital para así poder construir un millón de viviendas públicas destinadas al alquiler, con rentas que no superen el 20 % de los ingresos familiares, mediante una constructora y una banca públicas.

También proponen garantizar la seguridad residencial, con prórrogas automáticas de los contratos de alquiler de cinco a siete años y fin de los desahucios sin alternativa habitacional digna, así como limitar los precios del alquiler, con un índice de precios máximos basado en los ingresos de la población.

En el documento también se pide reconocer derechos sindicales a los inquilinos, derogar la Ley Mordaza y la ilegalización de las empresas de desocupación, así como una reforma del marco constitucional para "situar el derecho a la vivienda por encima de la libertad de empresa".

El portavoz de la CSI, Aldo Reverte, señala que este programa es su compromiso gobierne quién gobierne e insiste en que van a "cambiar el modelo de vivienda de este país desde abajo, para que la vivienda sea un derecho y no un bien con el que se especula".