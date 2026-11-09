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España

Feijóo niega haber ofrecido dinero a Koldo: "En nombre del PP no se ha ofrecido un euro a nadie"

Europa Press
09/11/2026 17:45
Feijóo, durante la reunión que ha mantenido este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios
El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo
EFE/ Borja Sanchez-Trillo
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el partido "jamás" ofreció nada al exasesor ministerial Koldo García, que, según las informaciones publicadas, asegura haber pactado con el hasta ahora abogado del PP el pago de sus defensas y de un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Pedro Sánchez.

"No hay nadie en el Partido Popular que tenga ningún tipo de autorización, no para ofrecerle al señor Koldo, sino para ofrecerle a nadie. A nadie. Llevo cuatro años y medio presidiendo mi partido, le aseguro que eso es absolutamente falso. En nombre del Partido Popular, no se ha ofrecido un euro a nadie", ha aseverado Feijóo.

Asimismo, ha expresado que han sido "difamados" por un periodista y que por este motivo han "tenido que denunciarle", como ha añadido durante una entrevista en el programa 'En boca de todos' de Cuatro recogida por Europa Press.

Derogará la ley de vivienda y del 'solo sí es sí'

Por otra parte, ha afirmado que, si gobierna tras las elecciones del 29 de noviembre, derogará la ley de vivienda y la sustituirá por un plan para construir un millón de viviendas. En este sentido, ha defendido que la vivienda "no se soluciona con reales decretos", sino "construyendo casas".

Feijóo ha explicado que el plan se hará "modificando la ley del suelo, modificando la ley de propiedad horizontal, devolviendo a los propietarios su vivienda y aprobando una ley antiokupación". Según ha detallado, quien no tenga título de propiedad o de arrendamiento "será lanzado" del inmueble, que se devolvería a su propietario "en 48 horas".

Asimismo, sobre la ley del 'solo sí es sí', ha recordado que el PP ya la modificó "para evitar la salida masiva de violadores" y ha explicado que, de llegar a la presidencia, repondría la prisión permanente revisable en casos de pederastia, violaciones reiteradas y abusos sexuales, y que será agravante, hasta llegar a esa pena, que el asesino oculte a la víctima.

También ha criticado la ley trans porque, a su juicio, "el respeto a las mujeres es fundamental" y esa ley "no lo respeta". Preguntado por si la derogaría, ha respondido que sí.

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