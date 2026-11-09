El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados en la ley de nietos

Vista de la fachada del Tribunal Supremo EFE

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas.

A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen ser descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar.

La sección cuarta de lo Contencioso ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en un auto, notificado este lunes -día festivo en Madrid-, que cuenta con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y el concurrente de otra jueza, que apoya que estas 189.678 personas puedan votar pero discrepa de alguna argumentación.

Por otra parte, el tribunal ha rechazado las alegaciones de varias asociaciones y particulares que solicitaron reconsiderar la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', de manera que la negativa a que estos acudan a las urnas continúa vigente. Son un total de 162.454 personas.

Dudas de la medida cautelar ante la cercanía del 29-N

El Supremo deja claro en su auto que no ha cambiado de criterio y reconoce que "si se cuestiona la inscripción" en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los progenitores, "en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos", que son incluso más: 189.678.

Ahora bien, subraya que tiene "serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva" de la suspensión cautelar de su derecho a voto -si lo acordase- a tres semanas de las elecciones.

Porque las medidas cautelares deben venir acompañadas de "actuaciones y garantías" a cumplimentar por "múltiples administraciones y terceros", y "el periodo electoral restante es tan reducido" que la posibilidad de ejecutarlo en tiempo hábil entra en cuestión.

Es decir, aunque se reafirma en su decisión de suspender el voto a los nacionalizados por la ley de nietos, al evaluar la situación de sus hijos, el Supremo advierte de que ya ha "transcurrido más de la mitad del periodo electoral" y estamos a "dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados", para aquellos que estén fuera de España.

"Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA", sumado a "los interrogantes" de la posibilidad material de ejecutar la eventual suspensión cautelar "en el breve lapso temporal existente" hasta el 29-N sería contraria a los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral, señala la Sala.

Por ello, "la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación" de la medida cautelar, pues estimarla podría derivar en una "perturbación grave de los intereses generales", concluye el Supremo.

En cualquier caso, la Sala reitera que las decisiones adoptadas hasta ahora sobre los nacionalizados con la ley de nietos buscan "garantizar la seguridad jurídica", la "pureza o certeza del censo electoral" y de los comicios en sí, y vuelve a cargar contra el Gobierno por tardar "más de mes y medio" en aportar en facilitar el número de afectados.

Los votos de dos magistrados

El juez Antonio Jesús Fonseca-Herrero considera en un voto particular discrepante que el Supremo debió también suspender el voto a esas 190.000 personas, para mantener una "línea de actuación internamente cohesionada", y considera que "los tiempos electorales son importantes, sin duda, pero la seguridad jurídica electoral es algo más".

Apela así el magistrado a "la actuación diligente de las administraciones públicas" para haber cumplimentado la orden del Supremo "en tiempo y forma", y advierte de que una eventual rectificación del censo tras las elecciones -si la sentencia estimase la demanda- carecería de "eficacia restitutoria" respecto de los votos ya incorporados al resultado electoral

Por otra parte, la jueza Ana Millán -que sigue discrepando de sus compañeros respecto a la suspensión del voto a los nacionalizados por la ley de nietos- comparte la decisión adoptada este lunes, pero opina que no hay conexión entre las nuevas medidas solicitadas y el objeto del proceso