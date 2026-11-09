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España

El PP acepta la propuesta del PSOE para los debates electorales

La Academia de Televisión organizará un cara a cara y otro encuentro entre las principales fuerzas políticas

Efe
09/11/2026 20:19
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo
EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
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El PSOE ha propuesto este lunes que sea la Academia de Televisión la entidad encargada de organizar tanto el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como el debate entre los principales cuatro candidatos de las elecciones del 29N.

"Esta fórmula garantiza una señal neutral y abierta para que todos los medios de comunicación que lo deseen puedan emitir libremente", ha destacado el PSOE en un comunicado como "propuesta alternativa" ante la negativa del PP a que uno de los dos debates electorales planteados entre los candidatos se celebre en RTVE.

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Los socialistas han hecho la propuesta formalmente a todas las formaciones políticas y grupos de comunicación para que sea la Academia de Televisión la encargada de organizar ambos encuentros -cara a cara y debate a cuatro-, tal y como se llevó con éxito en anteriores ocasiones, ha recordado.

Respuestas

El PP ha aceptado la propuesta del PSOE para que los debates electorales se celebren en la Academia de Televisión, lo que incluye tanto el cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como el previsto entre los principales cuatro candidatos de las elecciones del 29N.

Según han informado a EFE fuentes del PP, este partido ha confirmado a la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado, su disposición a empezar a negociar los términos de los debates, tras el "veto" del PSOE a las televisiones privadas.

Las fuentes del PP han explicado que el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha llamado a la portavoz de campaña del PSOE, Rebeca Torró, a quien ha insistido en la necesidad de facilitar la organización de debates entre candidatos. Uno, la semana que viene, entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, y otro en el tramo final de la campaña, entre los cuatro o cinco líderes de los principales partidos nacionales.

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Podemos se ha mostrado a favor de que la Academia de Televisión organice el debate electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha defendido que su candidata, Irene Montero, esté presente en el encuentro.

Fuentes de la formación morada han explicado que han acogido "favorablemente" la propuesta realizada este lunes por el PSOE al pensar que "es la mejor opción" que sea la Academia de la Televisión quien organice el debate "como en campañas electorales anteriores".

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