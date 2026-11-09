Delcy Rodríguez denuncia a Aldama por injurias al vincularla a la financiación del PSOE

Delcy Rodríguez EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el comisionista Víctor de Aldama por un delito de injurias al atribuirle la entrega de un sobre que, según afirmó, contendría documentación relacionada sobre una presunta financiación irregular del PSOE.

Una acusación que "niega de forma rotunda" Rodríguez y que, según sus abogados, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, puede constituir un delito de injurias por parte de Aldama que ahora ha pedido investigar a un juzgado.

En un comunicado, el despacho informa de la presentación de esta querella por este delito, que "castiga la imputación de hechos con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, agravados por haberse difundido públicamente en medios de comunicación" y comporta una pena que "correspondería a una multa de entre 6 meses a 14 meses".

La presentación de la querella era algo previsible después de que el pasado 16 de julio el abogado de Víctor de Aldama comunicase en un acto de conciliación celebrado en un juzgado de Madrid que no se retractaba de sus palabras.

Aldama, que mantiene suspendida su condena de cuatro años y medio de prisión por corrupción en contratos públicos de mascarillas, afirmó que Delcy Rodríguez le dio un sobre presuntamente relacionado con la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y que habría servido para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista.

El empresario entregó ese supuesto sobre en marzo en la investigación del caso Koldo que mantiene abierta la Audiencia Nacional, y habló de él en el marco de otra causa, relacionada con un fraude en materia de hidrocarburos, en la que un informe de la UCO incluyó una imagen de "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez.

Los abogados de la presidenta encargada de Venezuela insisten en que Rodríguez "nunca ha tenido conocimiento de la existencia de dicho sobre ni de su contenido y que nunca se lo ha entregado al empresario".

La querella subraya que no existe, en el propio sobre, ninguna evidencia que identifique a Delcy Rodríguez como la persona que supuestamente habría efectuado la entrega, y pone el foco en la ausencia de información acerca de la trazabilidad del documento y de las circunstancias en las que habría permanecido desde su supuesta recepción hasta la difusión de su existencia.

Porque -añade- de acuerdo con la imagen del documento que ha circulado en medios de comunicación, el sobre habría sido entregado (con un sello de recepción estampado por un funcionario sin que conste el apellido de Víctor de Aldama en dicha imagen) en febrero de 2020 y que lo habría tenido oculto hasta 2026.

Los abogados subrayan que las declaraciones de Aldama han proyectado sobre Rodríguez "una participación en hechos presuntamente delictivos que no le corresponde" porque no está siendo investigada.

Con todo, la querella solicita al juzgado que requiera a Telemadrid y a Cuatro -medios donde Aldama hizo esas manifestaciones- las grabaciones íntegras de las entrevistas emitida los días 4 y 5 de febrero de 2026, así como la declaración del empresario.