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España

Sánchez: "Feijóo no es más triste porque no quiere" y, como Abascal, "tragará" con todo

Efe
08/11/2026 14:15
El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez
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EFE
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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado este domingo la capacidad para gobernar del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que "no es más triste porque no quiere" y ha asegurado que "tragará" con todo, al igual que el dirigente de Vox, Santiago Abascal.

"¿Estos se van a atrever a decirle a Trump que no al 5% del PIB si gobiernan? Estos tragan con todo, con el 5%, con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza, con cualquier cosa", ha advertido en un mitin en el Palacio Euskalduna de Bilbao ante unas 2.800 personas, según el PSOE, en el que se ha vuelto a poner una camiseta roja, esta vez con el lema de la campaña electoral del partido, "La fuerza de la gente".

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Sánchez, que en octubre ya lució otras camisetas con las frases "La fuerza del amor" y "Orgullo de zurdo" y que se ha vuelto a comprometer a blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones, ha pedido votar con fuerza al PSOE para tener un gobierno valiente que defienda los intereses de España.

"Vamos a decirle al que se cree el 'sheriff' del mundo que lo que pasa en España no se decide ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Buenos Aires, ni en Moscú, que España es un país soberano y que no va a ser el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha recalcado. 

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