Feijóo pide a los directivos de Adif que devuelvan las gratificaciones que han cobrado

El presidente del PP y candidato, Alberto Núñez Feijóo EFE

El presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo que los directivos de Adif "que han provocado este desastre ferroviario", en referencia a los accidentes de Adamuz y Urda, devuelvan las gratificaciones que han cobrado.

"¿De verdad que cuando se cesa al presidente de Adif, lo que hace unas horas antes es firmar las gratificaciones para sus directivos?. ¿Vamos a premiarles por qué?, ¿porque han convertido el AVE en una vergüenza internacional?, ¿les vamos a pagar por los 115 muertos?. Si tienen un ápice de dignidad que lo devuelvan", ha clamado en un acto electoral celebrado en Málaga.

Feijóo ha prometido que si gobierna dedicará "el dinero de los españoles" a revisar "palmo a palmo cada traviesa" de la red ferroviaria.

El presidente del PP ha subrayado que él no necesita cambiar su estrategia de la campaña electoral, que emprenderá esta semana en Barcelona, porque no tiene que "andar buscando en las encuestas con qué engañar a la gente".

"No me creo que mi nación es un escenario, ni que gobernar es seguir un guión de una serie de televisión. Vengo a ofrecer lo que soy, mi discurso es mi trabajo, los 30 años que me he dedicado a gestionar las cosas públicas", ha incidido.

Ha criticado que el PSOE haya usado en la campaña primero la vivienda, después las pensiones y los bailecillos y "ahora que si que las elecciones de Brasil o que si las elecciones de EEUU".

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"¿Pero no pueden dejar de tomar a la gente por idiota. Menos mirar fuera y más ocuparse de los problemas de España, menos mirar a Brasil y más mirar cómo llenamos la nevera con los alimentos básicos. Menos mirar a Trump y más mirar a los trenes, que este país está colapsado y no funciona. Ya está bien de trucos y de tonterías", ha añadido.

El candidato popular ha criticado también que el PSOE esté "con la matraca de siempre" metiendo miedo con que el PP va a rebajar las pensiones si llega al gobierno.

"Lo voy da dejar muy claro: vamos a revalorizar las pensiones cada año conforme a los precios y a asegurar las pensiones futuras de los jóvenes, que son los que más necesitan un gran pacto por la viabilidad del sistema público de pensiones", ha afirmado.

Ha sacado pecho de su perfil de gestor en su trabajo en la sanidad pública durante diez años, en Correos, como vicepresidente de la Xunta de Obras Públicas y Vivienda y como presidente de Galicia durante 13 años para subrayar su capacidad para gobernar: "Vengo de la gestión, soy un gestor y ofrezco gestión".

Y ha reivindicado, entre otros problemas, que España necesita combatir los precios porque "el PIB no se come. Lo que se come es la cesta de la compra básica, llegar a fin de mes, pagar el alquiler o la hipoteca".

También ha prometido saber "hasta donde ha llegado el saqueo todos estos años" de gobierno de coalición y "limpiar las instituciones".

Y ha llamado a la movilización de sus votantes: "El cambio no está hecho, hay que conseguirlo, es fundamental que nos movilicemos todos".