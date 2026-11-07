Cuerpo asume Transportes con el objetivo de restaurar la confianza en la alta velocidad

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y ahora también de Transportes EFE

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha asumido esta semana las funciones de Transportes, tras la dimisión de Óscar Puente, con el objetivo inmediato de restaurar la confianza en la alta velocidad ferroviaria, quebrada por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han sumado 115 personas fallecidas este año.

A veintidós días para las elecciones generales del 29N, su margen temporal para aprobar reformas es reducido y está por ver si es suficiente para producir evidencias de que la red ferroviaria es más segura, de que los servicios funcionan mejor y de que el dinero comprometido llega realmente a las obras y al mantenimiento.

En su lista de decisiones más urgentes destaca la reordenación de la cúpula de Adif, como consecuencia de la dimisión el pasado miércoles de su presidente, Pedro Luis Marco de la Peña.

Cuerpo deberá designar una nueva dirección del administrador ferroviario justo cuando se están revisando los protocolos y condiciones de circulación.

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Evitar una huelga generalizada

Entretanto, su foco en estos primeros días ha sido el de reducir el alcance de la huelga convocada para el 17 de noviembre por el comité de empresa de Adif (con CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviaria).

La convocatoria de Adif se ha trasladado a Renfe y también a operadores privados como Ouigo e Iryo, con lo que se produciría una huelga generalizada en el sector ferroviario que ahondaría en la crisis de todo el sistema.

Además, el sindicato de maquinistas Semaf ha convocado huelgas para los próximos días 10 y 12 de noviembre, parones que el ministro ha intentado atajar a través de sendas reuniones con el sindicato este jueves y este viernes, aunque, por el momento, Semaf no ha desconvocado las dos jornadas de huelga.

Si la huelga sigue adelante, Cuerpo deberá asegurar que los servicios mínimos y la información al pasajero funcionen.

Poner en práctica medidas

Su tarea también pasa por convertir en práctica real las medidas de seguridad aprobadas por Puente antes de dimitir: doble supervisión de órdenes desde los centros de control cuando falle la señalización, mejores alertas informáticas, formación y condiciones laborales del personal de control, entre otras.

Los sindicatos consideran que ese plan de seguridad es insuficiente y que los compromisos previos no se han cumplido, por lo que Cuerpo también está llamado a adquirir compromisos concretos y con calendario sobre las demandas del sector.

Restablecer la línea Madrid-Sevilla

Restablecer el servicio en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y que éste funcione en condiciones de fiabilidad es otra de las claves para recuperar la confianza del viajero que deberá gestionar el vicepresidente.

La puesta en funcionamiento del corredor afectado por el accidente de Urda depende de la autorización judicial, aunque Puente se comprometió a restaurar este corredor en el plazo máximo de diez naturales desde que la jueza dé la orden.

Negociar con las constructoras

Al margen de la crisis ferroviaria, Cuerpo tiene sobre la mesa varios conflictos sectoriales, como el de las constructoras, que reclaman reequilibrar contratos por el encarecimiento de materiales y energía.

Las principales patronales de la construcción reclaman una revisión extraordinaria de los precios, ya que el encarecimiento de los materiales y la energía, que comenzó con la guerra de Ucrania y sigue con la de Irán, está comprometiendo tanto las licitaciones en curso como las futuras porque los números -dicen- no les salen.

Mientras, el sector de la ingeniería, que reclama una mayor inversión pública en infraestructuras y pone el acento en el mantenimiento y la conservación, denuncia reiteradamente la competencia desleal que, aseguran, representan las empresas públicas como Ineco y Tragsa respecto a las ingenierías privadas, que no pueden acceder a muchos proyectos porque se han encargado "a dedo" a las firmas públicas.