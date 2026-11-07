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España

Colau: "Marquesa Cayetana, a usted y a sus amigos pijos los vamos a freír a impuestos"

Efe
07/11/2026 17:55
Ada Colau (i), durante un acto político en Barcelona este sábado
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EFE/ André Dalmau
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La candidata de Frente Amplio a la Moncloa y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lanzado este sábado un mensaje a la número dos del PP al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo: "Señora marquesa Cayetana, a usted y a sus amigos pijos, los vamos a freír a impuestos".

Así lo ha dicho en un acto celebrado en Barcelona, junto al cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y al ministro de Cultura y número dos de la candidatura de Colau, Ernest Urtasun.

Colau le ha dirigido un mensaje, primero en catalán y luego lo ha traducido al castellano: "Señora marquesa Cayetana, a usted y a sus amigos pijos, nosotros les subiremos muchísimo los impuestos, los vamos a freír a impuestos".

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Esta semana, en declaraciones a la COPE, Álvarez de Toledo afirmó que "la primera medida" que tomaría, antes incluso de que se constituya el nuevo Gobierno, es eliminar los 'pinganillos' que permiten la traducción de las intervenciones en catalán, euskera o gallego en el Congreso de los Diputados.

Colau le ha recriminado que esa sea su prioridad, a pesar del "sufrimiento que hay para llegar a final de mes", con la subida de precios, las dificultades de acceso a la vivienda, las "pensiones demasiados bajas" y los problemas del sistema ferroviario.

"Con todo lo que tenemos que hacer, la marquesa Cayetana ha dicho que, sin duda, su primera medida sería quitar los 'pinganillos' del Congreso de los Diputados. Yo creo que ha conectado inmediatamente con el sentido común de este país", ha señalado en tono irónico.  

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