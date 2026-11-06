Sánchez contrasta la "dignidad y ejemplaridad" de Puente con la forma de actuar del PP

Pedro Sánchez, durante el acto de precampaña que los socialistas han celebrado este viernes en el Polideportivo del Cabanyal, en Valencia EFE/ Manuel Bruque

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha elogiado este viernes la "dignidad y ejemplaridad" de Óscar Puente al dimitir y asumir una responsabilidad política tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha asegurado que el PP nunca ha sido capaz de asumir ante otras tragedias.

Sánchez ha contrastado esa actuación en el primer acto de precampaña del 29N que ha protagonizado tras ese accidente, en el que fallecieron 69 personas y que ha motivado la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

Un acto en el que se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente y a las que se ha referido en diversas ocasiones el jefe del Ejecutivo en su intervención para mostrar su cariño y solidaridad.

Ha calificado de "tragedia" lo ocurrido en Urda y ha resaltado que la fuerza de España se pone de manifiesto dando soluciones a ese tipo de situaciones, entre las que ha incluido la dana sufrida por la Comunidad Valenciana hace dos años y la pandemia de la covid.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha dado la cara ante el accidente ferroviario y ha asumido una responsabilidad política con la dimisión de "un gran político" como es Óscar Puente.

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Defensa de los servicios públicos

Tras subrayar que el PP y Vox le han criticado tanto antes como después de la dimisión, ha considerado que eso es consecuencia de que el "ejemplo de dignidad y ejemplaridad" que ha dado, esos partidos jamás lo practican ante ninguna crisis o tragedia que hayan tenido que gestionar al frente de algún gobierno.

Ha dicho que lo importante tras una tragedia es decidir cómo se actúa ante ella, y la lección que se extrae es que los servicios públicos importan.

Por ello, ha instado a apoyar al PSOE en las urnas el 29 de noviembre frente a los recortes y la "motosierra" que ha afirmado que representan la ultraderecha y la derecha que, según él, ha claudicado ante ella.

Como ejemplo de esos recortes ha explicado que se ha tardado quince años en revertir los que en inversión ferroviaria decidió Mariano Rajoy cuando era presidente del Gobierno.

Para vencer a esa política de recortes, ha instado a movilizarse y hacer posible en España lo que ha ocurrido en las recientes elecciones celebradas tanto en Brasil como en Estados Unidos.

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España, "faro" ante la ola reaccioanaria

Algo que cree posible porque ha asegurado que España ha sido un "faro" ante la ola reaccionaria, lo que ve demostrado por las críticas de que es objeto tanto por el presidente estadounidense, Donald Trump, como el argentino, Javier Milei.

El voto al PSOE el 29N ha considerado que es un mensaje de que "España se gobierna desde España, no desde Washington, ni desde Buenos Aires, ni desde Moscú, ni desde Tel Aviv".

"No vamos a permitir que nuestro país se convierta en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista", ha apostillado antes de recalcar que "la victoria de la derecha y la ultraderecha no es inevitable, sino indeseable".

Ante las palabras de Milei en la cumbre iberoamericana en las que equiparó socialismo y fascismo y su forma despectiva de llamar "zurdos" a las personas de izquierda, Sánchez ha mostrado su orgullo por ser zurdo porque con esa mano ha asegurado que es con la que se adoptan todas las medidas sociales que ha puesto en marcha.

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Una huelga contra nadie

El líder del PSOE ha insistido en la necesidad de reforzar los servicios públicos en materia de dependencia, sanidad, educación o pensiones, y ha reivindicado su política económica y decisiones como la subida del salario mínimo "sin delegar esa responsabilidad en la patronal como quiere la derecha".

Se ha referido también a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre para lamentar que el PP y Vox estén poniendo en cuestión hasta el derecho a la huelga, y ha asegurado que la protesta de la próxima semana no es contra nadie, sino a favor de una causa como la vivienda que, ha dicho, exige el compromiso de todas las instituciones y partidos.

De la misma forma, ha reivindicado el feminismo que defiende el PSOE, momento en el que ha vuelto a prometer blindar en la Constitución en la próxima legislatura el derecho al aborto, como también pretende blindar la revalorización de las pensiones conforme al IPC.