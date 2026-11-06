Feijóo abrirá la campaña en Badalona e irá a 'El Hormiguero'

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abrirá la campaña electoral bajo el lema 'El cambio necesario' el próximo 12 de noviembre en Badalona (Barcelona), cuyo alcalde es su candidato al Congreso Xavier García Albiol, con la tradicional pegada de carteles.

El Partido Popular, según su director de campaña, Miguel Tellado, ha escogido este lema para centrar su mensaje electoral en el "cambio" que necesita España, haciéndose eco del "clamor", asegura, que piden los ciudadanos en este sentido.

Un cambio que se reclama tras la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno con acontecimientos como los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el apagón o los casos de corrupción.

Frente a todo este panorama, el PP contrapone el perfil político de su candidato a la Presidencia Alberto Núñez Feijóo, por su "rigor" y "experiencia", destaca Tellado, y una capacidad de gestión contrastada en sus trece años al frente de la Xunta de Galicia y como presidente del Insalud y de Correos.

Grandes actos en Santiago de Compostela y Valencia

La presencia de Feijóo en Badalona en la apertura de campaña no es casual. Los populares apuestan por Cataluña porque las encuestas indican que allí pueden mejorar los resultados del 2023 y lograr los escaños que les faltaron entonces para gobernar.

Tras la cita de Badalona, Feijóo se desplazará el sábado 14 hasta Santiago de Compostela para un gran mitin, y su partido apuesta además por llenar la plaza de toros de Valencia en otro gran acto el 21 de noviembre.

Presentación del programa

Previamente, el 10 de noviembre los populares presentarán en Madrid su programa electoral porque quieren arrancar la campaña, que se inicia tres días después, con sus propuestas ya anunciadas.

"Queremos que esta campaña esté marcada por las propuestas, que se hable de gestión", ha señalado Tellado, quien ha agregado que esto no es siempre fácil porque no hay "día sin redada o sin nuevo caso de corrupción" que afecte a los socialistas.

El PP quiere convertir la "indignación" que ello provoca en la gente en "ilusión" para la transformación y el cambio con un Gobierno, el de Feijóo, "honesto, decente y con valores y principios",

El líder de los populares recorrerá prácticamente toda España en el tiempo que ha transcurrido ya desde la convocatoria electoral y el que resta hasta el día que se cierra la campaña, destacan en el partido.

Moreno, Aznar y Rajoy

De aquí a entonces, el PP desplegará a algunos de sus líderes territoriales -como el andaluz Juanma Moreno- en actos fuera de sus comunidades, y contará también con los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy en la campaña territorial para movilizar el voto en zonas concretas.

En la última semana de campaña, ha explicado Tellado, en Génova harán actos más "quirúrgicos" dejando margen para ir a aquellos lugares donde haya que pelear por los escaños en función de lo que vayan diciendo los "tracking" diarios.

El Hormiguero, el 11 de noviembre y Jordi Wild, el 14

Sobre los debates, el PP insiste en su predisposición para participar en un cara a cara con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en Mediaset y en un debate a cuatro en Atresmedia. Con los primeros tuvieron ayer un primer encuentro para analizar el formato, tiempos y bloques del posible cara a cara, a la espera de la respuesta del PSOE sobre la participación o no de su jefe de filas.

El PP ha confirmado además que Feijóo estará en el programa El Hormiguero el miércoles 11 y que la entrevista con Jordi Wild se emitirá el día 14.