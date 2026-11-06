El Tribunal de Cuentas cuestionó en 2025 varios contratos de alta velocidad de Adif

Personal de Adif y de la Guardia Civil en la estación de Atocha, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) EFE/ Borja Sánchez-Trillo

El Tribunal de Cuentas cuestionó en 2025 varias adjudicaciones de Adif y Adif Alta Velocidad al identificar "carencias en los sistemas de información y control" en relación a la gestión de fondos europeos, y detectó "áreas de mejora" relativas a conflictos de interés.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este viernes a la sede del Tribunal de Cuentas para requerir contratos relacionados con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla por orden de la Fiscalía Europea, que ha abierto una investigación sobre un posible fraude en fondos comunitarios destinados a renovar dicha línea tras el accidente de Urda (Toledo).

Fuentes del Tribunal de Cuentas han confirmado la presencia de los agentes en la sede y han recordado el informe fiscalizador elaborado el 18 de diciembre de 2025 "relativo a los procedimientos de gestión y control implantados por ADIF y ADIF-Alta Velocidad para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

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Según las fuentes consultadas, este es el único informe aprobado por el órgano fiscalizador relacionado con dicho plan europeo específico de Adif y Adif Alta Velocidad.

Este informe, en el que no se menciona explícitamente ningún contrato relativo a la línea Madrid-Andalucía, analiza la gestión de 5.974 millones de euros asignados a ambas entidades públicas y su contribución al cumplimiento de objetivos de dicho plan europeo.

En concreto, examina de forma aleatoria 14 expedientes y se detiene en cinco que fueron objeto de dos denuncias presentadas en 2022 en los canales éticos de las empresas públicas Ineco y Adif respecto a adjudicaciones entre 2021 y 2022.

Esas denuncias se presentaron en las épocas de los ministros socialistas José Luis Ábalos, ahora en prisión, y Raquel Sánchez por supuestas alteraciones irregulares de puntuaciones en los informes de valoración.

Respecto a estos últimos, el tribunal denuncia la "laxitud" de Adif al afirmar la regularidad y legalidad de estas adjudicaciones pese a "las debilidades que ofrecen los pliegos, las irregularidades en las que incurren los informes de valoración, la falta de motivación de los informes periciales y la falta de explicación dada a la intervención de personal de INECO en las valoraciones sin dejar constancia en el expediente de contratación".

Estos expedientes se refieren a actuaciones en la línea León-La Coruña, en el eje atlántico de Alta Velocidad, o en el túnel de Valencia.

Respecto a los expedientes auditados de forma aleatoria, el Tribunal de Cuentas critica que no se precise el peso de los criterios subjetivos de valoración en los informes, así como la vulneración de la normativa de contratación pública por "falta de transparencia en la asignación de puntuaciones y no garantizar la igualdad de trato entre todos los licitadores".

La valoración global del informe, no obstante, concluye que ambos entes públicos disponen de sistemas y procedimientos adecuados para la gestión y control de las actuaciones vinculadas al plan de recuperación europeo y medidas antifraude alineadas con él.

Pero también subraya la necesidad de mejoras para reforzar la fiabilidad y la trazabilidad de la información.

Identifica, por ejemplo, carencias en los sistemas de información y control, como la falta de utilización del protocolo HTTPS en la aplicación de gestión de fondos europeos y la persistencia de procesos manuales en la transmisión de información.

También ve áreas de mejora en la gestión del riesgo de conflicto de interés y califica de "muy deficiente" el control de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés de personal con funciones de gestión y gobernanza.

Entre las recomendaciones, el Tribunal de Cuentas propone mejorar la seguridad y automatización de los sistemas de información, fortalecer el papel de la auditoría interna y avanzar en una gestión más eficaz del riesgo de conflicto de interés.