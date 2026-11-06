El PP resta veracidad a Koldo García y acusa a Sánchez de "desvincularse" de la corrupción

Koldo García, durante su declaración EFE

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha restado este viernes credibilidad a las manifestaciones del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en las que aseguraba que el abogado del PP le ofreció un millón de euros por información contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "desvincularse" de la corrupción.

A preguntas de los periodistas en Huelva, Bravo ha recordado que "Koldo ya acusó a dos compañeros nuestros -ha dicho- de que habían tenido conversaciones con ellos; luego reconoció que era mentira y que lo había hecho porque sabía que le estaban grabando".

Por ello, considera que "las palabras de este señor tienen poca credibilidad y poca trascendencia".

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Asimismo, se ha referido a la detención del empresario que condujo el vehículo durante las primarias de 2017 y a la respuesta de Pedro Sánchez de que no lo conoce prácticamente: "Ya vimos que no conocía a Leire, que no conocía a Aldama, que no conocía la vida personal de Ábalos... La pregunta es: ¿a quién conoce entonces?", ha cuestionado.

El vicesecretario del PP ha comparado los escándalos actuales a escala nacional con episodios vividos en el pasado en la comunidad autónoma: "Lo que está pasando en el Gobierno de España los andaluces ya lo estaban sufriendo", ha afirmado, haciendo referencia concreta al caso del "chófer de Guerrero (ex director general andaluz de Trabajo)" .

Frente a este escenario, Bravo ha apelado a la "vía andaluza" encarnada por el Ejecutivo de Juanma Moreno como prueba de que es posible superar las etapas de corrupción y situar la gestión pública en el centro.