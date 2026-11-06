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España

Ábalos subraya la coincidencia entre el registro en su casa y las declaraciones de Koldo

Efe
06/11/2026 22:48
MADRID, 04/05/2026.- Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración, este lunes. El juicio contra Ábalos entra este lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE. EFE/ Señal Del Tribunal Supremo SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece Ábalos durante su declaración, en el mes de mayo
EFE
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El ex ministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha subrayado este viernes la "evidente coincidencia temporal" entre el último registro hecho por la UCO en su casa en València este jueves y las declaraciones de su exasesor Koldo García sobre un "presunto intento de soborno del PP".

En un mensaje publicado en su cuenta de X desde la prisión en la que cumple la condena a 24 años y 3 meses que le impuso el Supremo por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, Ábalos añade: "no voy a atribuir intenciones que desconozco, pero tampoco voy a fingir que no llama poderosamente la atención" la coincidencia temporal entre esos dos hechos.

El que fuera secretario de Organización del PSOE se refiere así a la operación llevada a cabo este jueves por la UCO en la que se registró su casa, se detuvo a seis personas, entre ellas su pareja -todas ellas quedaron en libertad poco después- y se requirió a Adif Alta Velocidad para que diera información sobre presuntos contratos "amañados".

GRAFCVA6668. VALÉNCIA, 05/11/2026.- Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha sido conducida este jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Comandancia Provincial de Valencia, donde previsíblemente se le tomará declaración. En la imagen de la Torre en el vehículo en el que ha llegado a la Comandancia. EFE/Ana Escobar

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El exministro critica el nuevo registro de su casa, del que dice desconocer la "necesidad, oportunidad o proporcionalidad" pero que ve como un nuevo "espectáculo", un "señalamiento público" y un "escarnio".

Lamenta los perjuicios causados por esa intervención "innecesaria y desproporcionada" a su pareja, Andrea de la Torre, en especial cuando ese domicilio ya había sido registrado anteriormente sin que, según él, se obtuviera ninguna evidencia que sustentara las acusaciones.

Respecto al inmueble adquirido por su pareja en 2024 y que algunos medios relacionan con hipotética mordidas, Ábalos asegura que se adquirió mediante dos préstamos de los que su pareja podría haber entregado toda la documentación si se le hubiera pedido.

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Se queja de que se está tratado de presentar a De la Torre públicamente "como si formara parte de una organización criminal", lo que considera muy grave.

Respecto a otro de los detenidos en la operación, Cristian Corvillo, el militante que condujo el coche en el que Pedro Sánchez, hizo su campaña de primarias en 2017, niega que haya tenido ninguna relación de negocios con él, aunque lo conoce por su actividad política.  

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