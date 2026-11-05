Sánchez llama ante Milei al diálogo iberoamericano aunque existan pensamientos diferentes

Pedro Sánchez saluda a Javier Mileo a la llegada a la XXX Cumbre Iberoamericana EFE

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves ante el presidente argentino, Javier Milei, y el resto de líderes presentes en la XXX Cumbre Iberoamericana, a que esta comunidad mantenga el diálogo y la cooperación porque su mayor riesgo ha dicho que no es pensar diferente "sino dejar de pensar en grande".

Sánchez ha tomado la palabra al inicio de la sesión plenaria de la cumbre, presidida por el rey, y con presencia de las delegaciones de los 22 países de la comunidad iberoamericana y los representantes de las naciones y organismos con estatus de observadores.

Entre ellos Milei, quien mantiene un enfrentamiento verbal con el presidente del Gobierno que ha derivado en insultos como los proferidos en el viaje que hizo a España hace dos semanas.

El jefe del Ejecutivo ha advertido del momento complejo al que se enfrenta el mundo, con una multiplicación de las tensiones, un cuestionamiento de las reglas compartidas y una desconfianza que ha dicho que amenaza con imponerse a la colaboración.

Pero en vez de "refugiarse en las diferencias y resignarse a un mundo cada vez más dividido", ha puesto en valor que el mensaje que traslada la comunidad iberoamericana con esta reunión de Madrid es su apuesta por el diálogo, la cooperación y la paz.

"Por tanto, diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia", ha dicho enumerando los principios que cree que deben seguir guiando a esta comunidad.

Esencial ha considerado que es también continuar cumpliendo los compromisos, convirtiendo las palabras en hechos porque eso es lo que ha afirmado que genera confianza en los ciudadanos.

Tras alertar que después de 35 años de cumbres no se puede caer en la autocomplacencia, Sánchez ha resaltado el valor que tienen las lenguas, la cultura y las instituciones iberoamericanas, y la necesidad de que afronte unida retos como los de la inteligencia artificial y la emergencia climática.

"Esta comunidad no puede limitarse a observar las grandes transformaciones de nuestro tiempo, sino que debemos tener la ambición de influir en ellas, de aportar nuestras propias respuestas, de defender nuestra propia visión del mundo", ha añadido.