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España

Sánchez dice que los detenidos por la UCO en el caso Koldo, no tienen "nada que ver" con él

Efe
05/11/2026 20:16
MADRID, 05/11/2026.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa tras la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves en Madrid. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa tras la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves en Madrid
EFE/ Borja Sanchez-Trillo
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que los detenidos este jueves por la UCO en el marco del caso Koldo no tienen "nada que ver" con él, y ha subrayado la "total colaboración" del Ejecutivo con la Justicia.

Sánchez se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana, al ser preguntado por el nuevo operativo de la Guardia Civil en el que han sido detenidas seis personas, entre ellas el empresario que condujo su vehículo durante las primarias de 2017, se ha registrado la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos -en prisión- y ha acudido a la sede de Adif para solicitar documentación.

"Ninguna de esas personas tienen nada que ver conmigo", ha respondido el presidente.

Fuentes del Ejecutivo han insistido en que el citado empresario no ha sido chófer de Sánchez ni cuando era candidato a primarias, ni cuando fue secretario general ni después de presidente del Gobierno.

GRAFCVA6668. VALÉNCIA, 05/11/2026.- Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha sido conducida este jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Comandancia Provincial de Valencia, donde previsíblemente se le tomará declaración. En la imagen de la Torre en el vehículo en el que ha llegado a la Comandancia. EFE/Ana Escobar

Detenidos la pareja de Ábalos y el señalado como exchófer de Sánchez

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El jefe del Ejecutivo ha precisado que aún no ha podido conocer los detalles de la investigación, pero ha apuntado a que "parece" que no es "nada nuevo" sino un caso "que ya lleva siendo investigado por parte de la Justicia unos cuantos años".

Desde el Gobierno y desde el PSOE ratifican su respeto al procedimiento judicial, confían en que no suponga un revés en la precampaña e insisten en que el caso lleva años en investigación.

Con la mirada puesta en las elecciones, asumen que los tiempos de la política y de la justicia son distintos y confían en que no haya injustificado que pueda interferir en el proceso eletoral.

Registro de la casa de Ábalos en Valencia

La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia en un nuevo operativo del caso Koldo

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Pide explicaciones a Feijóo

A su vez, el presidente del Ejecutivo ha exigido explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la supuesta oferta económica del abogado de los populares al exasesor ministerial Koldo García -condenado por el caso mascarillas- a cambio de información para dañar al Gobierno.

"Al igual que nos exigen explicaciones, creo que ante estas acusaciones tan graves que se están vertiendo sobre el Partido Popular, el señor Feijóo tendría que dar alguna explicación", ha dicho al respecto.

Fuentes del PP han negado la noticia, pero los abogados del PSOE estudian la posibilidad de iniciar acciones legales para que se investigue judicialmente.  

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