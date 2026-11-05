La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia en un nuevo operativo del caso Koldo

La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este jueves el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos en Valencia en el marco de un nuevo operativo desplegado por orden del juez que investiga el caso Koldo, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Durante el registro los agentes también están interrogando, en presencia de un abogado, a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos que se encontraba en la casa del exministro de Transportes, quien está en prisión cumpliendo la pena de 24 años impuesta por la parte del caso Koldo que fue juzgada en el Tribunal Supremo.

El operativo policial, en el que también se están practicando registros en Córdoba, Madrid y Sevilla, se enmarca en una pieza separada abierta el martes por el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno después de que la UCO entregase ese día un nuevo informe policial.

Esta pieza separada, y por tanto los nuevos registros practicados, ha sido declarada secreta, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

Esta nueva actuación de los agentes forma parte de la investigación que continúa en la Audiencia Nacional sobre el caso Koldo, que investiga desde contratos de mascarillas a concesiones de obra pública, y en la que están investigados tanto Ábalos como quien fuera su asesor, Koldo García, además del exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Con la apertura de esta nueva pieza separada, crece aún más el procedimiento abierto en 2024 y que, por el momento, solo tiene una condena: la de más de 24 años de cárcel que impuso el Tribunal Supremo a Ábalos por mordidas en contratos de mascarillas.

Su exasesor Koldo García fue condenado a más de 19 años y el comisionista Víctor de Aldama a 4 años y medio, que mantiene suspendidos y sin entrar en prisión.

Aparte de la causa del Supremo, en la Audiencia Nacional continúan las pesquisas sobre contratos de mascarillas respecto a otros investigados que no están aforados y hay abiertas más piezas separadas, como la que el juez investiga en secreto el sistema de reembolso en efectivo en el PSOE de pagos adelantados por sus cargos.

También se investiga en otra pieza presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública -en la que están imputados exdirigentes socialistas como Ábalos, Cerdán o la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera-.