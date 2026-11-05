Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Junta Electoral autoriza el uso del DNI electrónico para votar en los comicios del 29N

Efe
05/11/2026 19:57
Una imagen referencial de un proceso electoral 
Archivo El Ideal Gallego 
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Junta Electoral Central (JEC) ha levantado la suspensión del uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico el 29 de noviembre, tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas electorales tendrán los medios técnicos para verificar la identidad de los electores.

Así lo ha acordado la JEC en su reunión de este jueves después de confirmar que las mesas contarán con un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador QR de la web oficial de MiDNI, lo que permitirá comprobar la autenticidad del código temporal generado por la aplicación.

Ese código QR deberá abrirse delante de los miembros de la mesa electoral para que puedan verificarlo.

MADRID (ESPAÑA), 21/04/2026.- El Tribunal Supremo reanuda el juicio al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presunta corrupción en la adjudicación de material sanitario durante la pandemia con las testificales del ex jefe de Gabinete de la exministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Bidart; el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez y el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano. EFE/ Mariscal

El Supremo da tres días a las partes para opinar sobre la petición de suspender el voto a los hijos de nacionalizados

Más información

Siete millones para dispositivos de lectura

El pasado 3 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó invertir siete millones de euros en dispositivos de lectura para la comprobación en las mesas electorales de la identidad de aquellos electores que utilicen la versión digital del DNI para votar en las elecciones generales del 29N.

Lo hizo a través de un acuerdo para la contratación en régimen de alquiler y por un importe de 7.000.455 euros de estos dispositivos que leerán el código QR generado por la aplicación MiDNI.

Junto a ello, el pasado 29 de octubre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se encargaba a Correos distribuir esos dispositivos en las distintas mesas junto al resto de documentación que entrega y recoge habitualmente en los colegios electorales.

De esta forma el Gobierno buscaba cumplir el acuerdo dictado el pasado marzo por la Junta Electoral, antes de las elecciones autonómicas andaluzas, cuando suspendió el uso de las aplicaciones miDNI (el DNI digital) y miDGT (el carné de conducir digital) para la identificación de los electores tanto para votar en urna como por correo.

Sorteo de las mesas electorales en A Coruña

A Coruña ya ha sorteado las mesas electorales: cómo saber si te ha tocado y si te puedes 'librar'

Más información

La JEC decretó esa suspensión "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".  

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

GermÃ¡n. Marty Bergondo

Los hosteleros que desafían el espacio-tiempo en A Coruña: Marty y su expansión imparable
Guillermo Parga
Yenzo's es el sueño hecho realidad de Inés Arboleya en honor a su nieto. Recibió a decenas de personas a lo largo de la tarde noche de este jueves 5 de noviembre

La abuela de la hostelería de A Coruña reúne a cientos de personas en la inauguración de su nuevo proyecto
Guillermo Parga
Un grupo de manifestantes en la Place de la Victoire y el Cours Alsace-Lorraine, donde el fin de la manifestación oficial dio paso a marchas espontáneas y enfrentamientos violentos, en Burdeos

Al menos 448 arrestos y 53 policías heridos en las manifestaciones de este jueves en Francia
EFE
Policia

El 061 atiende una sobredosis en un narcopiso en A Coruña
Abel Peña