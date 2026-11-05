La Junta Electoral autoriza el uso del DNI electrónico para votar en los comicios del 29N

Una imagen referencial de un proceso electoral Archivo El Ideal Gallego

La Junta Electoral Central (JEC) ha levantado la suspensión del uso de la aplicación MiDNI para identificarse y votar con el DNI electrónico el 29 de noviembre, tras garantizar el Ministerio del Interior que las mesas electorales tendrán los medios técnicos para verificar la identidad de los electores.

Así lo ha acordado la JEC en su reunión de este jueves después de confirmar que las mesas contarán con un dispositivo con cámara y navegador que incorporará el verificador QR de la web oficial de MiDNI, lo que permitirá comprobar la autenticidad del código temporal generado por la aplicación.

Ese código QR deberá abrirse delante de los miembros de la mesa electoral para que puedan verificarlo.

El Supremo da tres días a las partes para opinar sobre la petición de suspender el voto a los hijos de nacionalizados Más información

Siete millones para dispositivos de lectura

El pasado 3 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó invertir siete millones de euros en dispositivos de lectura para la comprobación en las mesas electorales de la identidad de aquellos electores que utilicen la versión digital del DNI para votar en las elecciones generales del 29N.

Lo hizo a través de un acuerdo para la contratación en régimen de alquiler y por un importe de 7.000.455 euros de estos dispositivos que leerán el código QR generado por la aplicación MiDNI.

Junto a ello, el pasado 29 de octubre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se encargaba a Correos distribuir esos dispositivos en las distintas mesas junto al resto de documentación que entrega y recoge habitualmente en los colegios electorales.

De esta forma el Gobierno buscaba cumplir el acuerdo dictado el pasado marzo por la Junta Electoral, antes de las elecciones autonómicas andaluzas, cuando suspendió el uso de las aplicaciones miDNI (el DNI digital) y miDGT (el carné de conducir digital) para la identificación de los electores tanto para votar en urna como por correo.

A Coruña ya ha sorteado las mesas electorales: cómo saber si te ha tocado y si te puedes 'librar' Más información

La JEC decretó esa suspensión "hasta tanto se garantice que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".