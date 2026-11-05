Feijóo defiende poner fecha ya a las elecciones en Venezuela 

Feijoó, en una rueda de prensa el pasado 19 de agosto EFE

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este martes a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, su apoyo rotundo a la celebración de unas elecciones presidenciales en ese país en 2027, según ha informado el partido en un comunicado.

Así se lo ha trasladado durante una videoconferencia, en la que también le ha expresado su deseo de poder acudir juntos a la próxima Cumbre Iberoamericana, ya que, según los 'populares', tanto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "están de salida".

Durante la conversación, el presidente del PP ha manifestado su "satisfacción" por el regreso de María Corina Machado a Venezuela, donde "debe estar para liderar el cambio político y la reconstrucción del país".

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Avanzar a la transición democrática

Además, ambos han abordado los pasos imprescindibles para avanzar hacia la transición democrática: la liberación de todos los presos políticos, así como los cambios institucionales en el Tribunal Supremo y en el Consejo Nacional Electoral que deben dar paso a "unas elecciones libres y justas para cerrar la larga dictadura e iniciar la reconstrucción nacional", ha añadido el PP.

En esa charla, el líder del PP ha incidido en la necesidad de fijar cuanto antes una fecha electoral. "Por un lado, para dar esperanza a los venezolanos después de tantos años de sufrimiento y, por otro, para acelerar las reformas necesarias para la celebración de unas elecciones con garantías", ha indicado la formación en el mismo comunicado.

De esta forma, el PP ha subrayado que Feijóo ha renovado su "total compromiso con la causa democrática venezolana" y ha asegurado que, si los españoles le otorgan su confianza para presidir el Gobierno de España, "activará a la Unión Europea para que apoye el proceso de democratización y de reconstrucción de Venezuela".

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Por su parte, Machado ha agradecido el respaldo político que ha recibido del PP y del PPE en su lucha por la libertad, así como la acogida que España ha ofrecido a los cientos de miles de venezolanos obligados a abandonar su país.

Feijóo ha subrayado que España volverá a tratar a Venezuela "con decencia, frente a la complicidad que han demostrado Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero con la dictadura", ha señalado el Partido Popular.