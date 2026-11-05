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España

Detenidos la pareja de Ábalos y el señalado como exchófer de Sánchez

Ep
05/11/2026 15:09
GRAFCVA6668. VALÉNCIA, 05/11/2026.- Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha sido conducida este jueves por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Comandancia Provincial de Valencia, donde previsíblemente se le tomará declaración. En la imagen de la Torre en el vehículo en el que ha llegado a la Comandancia. EFE/Ana Escobar
Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, conducida este jueves por los agentes de la UCO
EFE/ Ana Escobar
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La Audiencia Nacional ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice seis detenciones para la toma de declaración en el marco de la nueva pieza separada secreta del 'caso Koldo' que instruye el magistrado Ismael Moreno.

Según confirman a Europa Press fuentes del caso, entre los arrestados figura Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, cuyo domicilio en Valencia ha vuelto a ser registrado este jueves por los agentes de la UCO.

También hay orden de detención contra Cristian Corvillo, al que el PP señala por ser chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE en 2017.

Registro de la casa de Ábalos en Valencia

La UCO registra la casa de Ábalos en Valencia en un nuevo operativo del caso Koldo

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Cristian Corvillo testificó el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz, que investiga el 'caso hidrocarburos', reconociendo haberse visto con el exministro Ábalos por temas relacionados con el PSOE, así como que él y su hermano Rubén tuvieron una vinculación empresarial con el presunto conseguidor Víctor de Aldama, aunque puntualizando que los negocios nunca fructificaron.

Los agentes también tienen la orden de requerir información en Adif, entre otras diligencias que se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordara ayer, miércoles, la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO.

Las diligencias se han desarrollado en Córdoba, Sevilla, Valencia y Madrid. El instructor indaga en el marco del 'caso Koldo' en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El juez Pedraz llega a la Audiencia Nacional el pasado 16 de julio

El juez Pedraz consulta a la Fiscalía sobre imputar al PSOE en el caso Leire, tras pedirlo el PP

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Corvillo no tiene cargo en el PSOE

El PSOE de Córdoba ha asegurado que el empresario Cristian Corvillo no ostenta ningún cargo "más allá de su afiliación como militante de base del partido".

En un comunicado, la dirección del PSOE de Córdoba ha explicado que sobre la militancia de Corvillo, la dirección provincial actuará "en consecuencia a la luz de las conclusiones que se deriven de la investigación abierta y del procedimiento judicial en curso, actualmente en secreto de sumario".

Los socialistas han señalado que han conocido la noticia de la detención del empresario a través de los medios de comunicación y han recordado que "la afiliación a un partido político en España está regulado como un derecho fundamental en la Constitución Española.

Han añadido que la apertura de un expediente disciplinario de expulsión está tipificado en el PSOE en los casos de condena firme por delitos graves, especialmente aquellos vinculados a la corrupción, violencia, discriminación y vulneración del código ético, según los estatutos internos.  

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