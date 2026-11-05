Desembarcan en Canarias 901 inmigrantes en nueve embarcaciones

La Salvamar Navia ha rescatado este jueves un cayuco con 207 inmigrantes a bordo EFE/ Gelmert Finol

Salvamento Marítimo ha desembarcado desde la noche del miércoles en El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera a 901 inmigrantes, al menos 25 de ellos menores, que viajaban en nueve embarcaciones, mientras mantiene activo un dispositivo para auxiliar a otros dos cayucos localizados a unos 55 kilómetros de El Hierro.

La última llegada se ha producido a primera hora de la tarde de este jueves, cuando la Salvamar Navia se ha encontrado a unos 30 kilómetros de El Hierro con un cayuco con 207 personas, entre ellas cuatro mujeres y dos menores, mientras se dirigía hacia otra embarcación situada más lejos de la isla.

La Salvamar Diphda se dirige hacia esos dos últimos cayucos, situados a unos 55 kilómetros, y Salvamento Marítimo ha activado también el helicóptero Helimer, que ha confirmado la ubicación de esas dos barcazas. Asimismo, pasado el mediodía, la propia Diphda ha rescatado a unos 22 kilómetros al sur de El Hierro otra embarcación con 66 personas, todos varones salvo dos menores.

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Estas dos nuevas llegadas se suman a los 628 migrantes que habían sido desembarcados previamente en siete embarcaciones. La mayor de ellas transportaba a 194 personas, entre ellas 16 mujeres y una niña, y fue detectada sobre las 12.00 horas por el sistema de vigilancia SIVE de la Guardia Civil en aguas próximas a El Hierro.

Horas antes, sobre las 09.00, la Salvamar Navia había rescatado a 18 kilómetros al sur de la isla otro cayuco con 99 personas, entre ellas siete mujeres, también localizado por el SIVE.

A La Gomera llegó otro cayuco con 80 personas, entre ellas tres menores, localizado a cuatro kilómetros al sureste de la isla y socorrido por la Salvamar Mizar, mientras que a Lanzarote arribó de madrugada una patera procedente del sur de Marruecos con 51 ocupantes, tres de ellos niños.

En Gran Canaria, la Guardamar Urania y la Salvamar Macondo desembarcaron en Arguineguín a 73 y 39 personas, respectivamente, entre ellas trece mujeres y siete menores.

La primera llegada de este balance se había producido a las 21.30 horas del miércoles en El Hierro, con un cayuco de 92 ocupantes, entre ellos varias mujeres y siete menores.

Recursos tensionados

El repunte de llegadas ha vuelto a tensionar los recursos de El Hierro y del resto de las islas, especialmente los de acogida. En la mañana de este jueves, La Delegación del Gobierno trasladó a las 10.00 horas en un barco fletado con destino a Tenerife a 214 migrantes que permanecían alojados en el CATE de San Andrés, en Valverde, y tiene previsto derivar esta tarde a otras 160 personas en la línea marítima regular El Hierro-Tenerife.

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El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha reconocido este jueves que el aumento de llegadas está generando "tensión" en la red de acogida, aunque ha asegurado que continúa funcionando "con normalidad" gracias a las derivaciones hacia recursos del resto de España.

Solo en octubre llegaron a Canarias 6.194 migrantes en pateras y cayucos, casi el doble que en todo el primer semestre del año, mientras que los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP han denunciado que el repunte está llevando a los agentes destinados en Canarias "al límite de su capacidad operativa", por lo que han reclamado refuerzos extraordinarios para hacer frente al incremento de llegadas.