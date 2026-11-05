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España

Cuerpo afronta tres días de huelga en el ferrocarril tras asumir el Ministerio de Transportes

Efe
05/11/2026 22:56
Fotografía de archivo, tomada el 16/10/2026, del vicepresidente primero, Carlos Cuerpo
Fotografía de archivo del vicepresidente primero y titular de Economía, Carlos Cuerpo
EFE/ J.J. Guillén
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El vicepresidente primero del Gobierno y titular de Economía con competencias en Transportes, Carlos Cuerpo, afronta tres jornadas de huelga en el ferrocarril los próximos días 10, 12 y 17 de noviembre desde su nuevo cargo de ministro de Transportes que asumió de manera transitoria tras la dimisión de Óscar Puente a raíz del accidente de trenes de Urda (Toledo).

Las dos primeras jornadas de huelga (de 24 horas el 10 de noviembre y paros parciales, el día 12) fueron convocadas la semana pasada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en el grupo Renfe, tras la huelga del pasado 29 de octubre, un día después del accidente de Urda, que había sido anunciada mucho antes de la tragedia.

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El origen del conflicto se remonta al pasado 9 de febrero, fecha en la que, tras el accidente de Adamuz, Semaf suscribió un acuerdo con el Ministerio de Transportes y los presidentes de Renfe y Adif que permitió desconvocar las huelgas previstas para los días 10 y 11 de aquel mes. Dicho pacto contemplaba la puesta en marcha de grupos de trabajo multidisciplinares encargados de redactar e implantar nuevas normativas y procedimientos operativos en favor de la seguridad ferroviaria.

Según Semaf, desde entonces, la Administración y las empresas públicas han postergado de forma reiterada las convocatorias sin registrar avance alguno ni reunir siquiera a la comisión de seguimiento del acuerdo.

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Esta situación llevó a la convocatoria de huelga del pasado 29 de octubre, "con tan mala fortuna que un día antes se produjo el trágico accidente de Urda por un grave fallo del sistema de señalización LZB".

En el marco de la conflictividad convocada por Semaf en solitario, Cuerpo se ha reunido la tarde del jueves con el secretario general del sindicato, Diego Martín, en un encuentro que éste último ha calificado de "primera toma de contacto", en el que no se ha producido ningún avance sobre las reivindicaciones de los maquinistas.

Una nueva reunión en busca de un acuerdo

Tras esta reunión, en la que Cuerpo ha podido conocer en primera persona las reivindicaciones del sindicato, el Ministerio de Transportes ha vuelto a citar a Semaf para este viernes, a las 15.30 horas.

Al término del encuentro celebrado este jueves, Martín ha señalado a los medios que, dada la situación de la seguridad ferroviaria y de incumplimiento de compromisos previos, su organización no contempla paralizar el conflicto sin la aprobación de medidas concretas, materiales y comprobables.

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Para desconvocar las dos jornadas de huelga, "nos tienen que dar respuesta a todos los puntos de la convocatoria" y, de momento, el sindicato no tiene más información de lo que mañana se le vayan a trasladar, para poder valorar si sigue adelante con el conflicto, ha dicho Martín. "No podemos ser optimistas ni pesimistas; nosotros somos realistas. Lo que se estableció en febrero fueron compromisos que no se han llevado a cabo, con lo cual ahora nosotros pedimos hechos. Si no hay hechos, continuaremos adelante", ha agregado.

Parón en todo el sector ferroviario

En cuanto a la tercera jornada de huelga, ha sido acordada por los Comités Generales de Empresa del operador público Renfe y el gestor ferroviario Adif para celebrarse el próximo 17 de noviembre y los sindicatos han extendido su convocatoria a todos los trabajadores y compañías del sector ferroviario, tanto públicas como privadas.

El comité de empresa del Adif ya acordó el martes dicha movilización, mientras que su homólogo en Renfe pidió este mismo miércoles una comisión de conflictos como paso previo a la huelga del 17 de noviembre.

Este parón irá acompañado de una concentración frente al Congreso el próximo lunes 16 de noviembre, mientras que el miércoles 18 se producirá una nueva reunión del comité de empresa de Adif para analizar la evolución de la situación y valorar nuevas acciones.

Entre las razones argumentadas por el comité general de empresa de Renfe para iniciar la huelga están la exigencia de la revisión y la implementación de medidas extraordinarias de seguridad tras el accidente de Urda y el "impulso de una auténtica cultura de seguridad y prevención" basada en el factor humano, la prevención y la responsabilidad organizacional.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

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Su texto destaca que el siniestro de Urda "pone de manifiesto la realidad de los riesgos inherentes a la actividad ferroviaria, tanto para las personas trabajadoras directamente relacionadas con la seguridad en la circulación como para el resto de personal ferroviario y los usuarios del ferrocarril".

En el caso de Semaf, aparte de participar en la huelga conjunta acordada por los Comités Generales de Empresa de Renfe y Adif, ha realizado también su propia convocatoria para el día 17, para mantener la independencia negociadora que está teniendo, llamando al paro en solitario a los maquinistas en ocho operadoras ferroviarias.

Así, está llamado a la huelga todo el colectivo de Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

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