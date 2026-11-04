Carlos Cuerpo se encargará del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente

Carlos Cuerpo EFE

El actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, asumirá la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional desde el Palacio de La Moncloa.

Cuerpo se hará cargo del Ministerio de Transportes hasta el nombramiento del nuevo Gobierno que surja tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Puente llegó a Transportes hace tres años, en noviembre de 2023, tomando el relevo a Raquel Sánchez.

Durante su comparecencia de ayer en la Diputación Permanente del Congreso para hablar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha costado la vida a 69 personas, Puente anunció su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre.