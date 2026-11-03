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España

Sánchez afirma que Puente "ha dado la cara"

Asegura que su decisión de dimitir "dignifica" a España

Efe
03/11/2026 23:40
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informan tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de este viernes en Toledopara analizar el accidente ferroviario de Urda. EFE/ Ángeles Visdómine
Pedro Sánchez y Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado en Toledo para analizar el accidente ferroviario de Urda
EFE/ Ángeles Visdómine
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes, tras la dimisión de Óscar Puente, que el hasta ahora ministro de Transportes "ha dado la cara y ha dado soluciones", y su decisión "dignifica" a España y demuestra que no todos los políticos son iguales.

Sánchez se ha referido a la dimisión de Puente en un mensaje en su cuenta en X en el que subraya: "Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado". "Por dignidad, por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista", añade el jefe del Ejecutivo.

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A su juicio, políticos como él "dignifican" el país y demuestran, señala, que "no todos somos iguales". "Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero", concluye Sánchez mostrando su agradecimiento al hasta ahora responsable de Transportes.

En la misma línea, fuentes del Gobierno han asegurado que Puente ha hecho un ejercicio de responsabilidad política por partida doble, ha gestionado los momentos más difíciles de la emergencia, identificando las causas del accidente, explicándolas a la opinión pública, y poniendo en marcha las medidas necesarias para atajarlas y asistir a las víctimas. 

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En consonancia también con el mensaje del presidente del Gobierno, las fuentes citadas hacen hincapié en que su actitud evidencia que ni todos los políticos ni todos los partidos son iguales, y subrayan que otros que hoy dan lecciones, en referencia al Partido Popular, no dieron ni la cara, ni dieron soluciones, ni cumplieron con su deber ante otras situaciones a las que tuvieron que hacer frente.

Por todo ello, el Ejecutivo agradece a Puente la integridad y la altura de Estado que afirman que ha demostrado. De la misma forma, garantiza el Gobierno que va a seguir trabajando para restablecer la confianza en el sistema de alta velocidad de España.

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