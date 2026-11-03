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España

Rufián sobre la dimisión de Puente: Lo que importa es saber si es seguro coger un tren

Efe
03/11/2026 21:41
Gabriel Rufián
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EFE
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 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que entiende que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, centre la atención en este momento y ha destacado que lo que importa saber ahora es "si es seguro" o no coger un tren de la alta velocidad.

Lo ha expresado en declaraciones a los medios a la salida de la Diputación Permanente del Congreso tras anunciar Puente su dimisión y renunciar a formar parte de la listas de las elecciones del 29 de noviembre.

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