Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Puente, tercer ministro socialista que dimite con Sánchez, tras Huerta y Montón

Efe
03/11/2026 21:56
El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en los pasillos del Congreso
El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en los pasillos del Congreso
Borja Sánchez-Trillo (Efe)
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La decisión de Óscar Puente de abandonar su cargo como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario en la provincia de Toledo, eleva a tres el número de miembros socialistas de los gobiernos de Pedro Sánchez que han dimitido desde 2018, tras Màxim Huerta y Carmen Montón.

El resto de salidas de ministros socialistas de sus gabinetes se ha debido a remodelaciones generales o puntuales que ha llevado a cabo Sánchez, algunas motivadas por el hecho de que quienes abandonaron sus carteras asumieron responsabilidades en organismos internacionales o concurrieron a elecciones en varias comunidades.

Ese último fue el motivo por el que hubo otra dimisión, pero en este caso del ala de Unidas Podemos en el primer gobierno de coalición, la de quien era vicepresidente segundo Pablo Iglesias, para ser cabeza de lista de su formación en las elecciones a la Comunidad de Madrid en 2021.

El ministro de Transportes, Óscar Puente

Puente dimite tras la tragedia de Urda: "Es una decisión de empatía con las víctimas"

Más información

También otro ministro del cupo de Unidas Podemos, Manuel Castells, que estaba al frente de Universidades, presentó su dimisión en diciembre de 2021 por motivos de salud.

Màxim Huerta dimitió como ministro de Cultura y Deportes tras conocerse que había sido sancionado por Hacienda por dejar de pagar 218.000 euros en 2006, 2007 y 2008 al tributar a través de una sociedad, una conducta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid calificó de “voluntaria y culpable”.

Presentó su dimisión el 13 de junio de 2018, apenas una semana después de ser nombrado.

Óscar Puente

Óscar Puente defiende revisar modelo ferroviario, pero admite que no es realista por situación política "complicada"

Más información

Por su parte, Carmen Montón dimitió como ministra de Sanidad el 11 de septiembre de 2018 después de difundirse presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

La universidad informó de cambios en sus notas y anunció una revisión de su expediente; Montón sostuvo que no había cometido ninguna irregularidad y explicó que renunciaba para que la situación no influyera en el Gobierno.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Segunda jornada del foro 'Bodas con alma'

‘Bodas con Alma’ cierra su primera edición con charlas y un showcooking
Redacción
Óscar Puente

El BNG ve la salida de Puente como "la única decisión posible" y exige medidas para garantizar la seguridad
Europa Press
Ada Colau

Ada Colau agradece a Óscar Puente "la dignidad de este gesto difícil"
EFE
El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en los pasillos del Congreso

Puente, tercer ministro socialista que dimite con Sánchez, tras Huerta y Montón
EFE