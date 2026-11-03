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España

Puente prevé abrir con menos frecuencias la línea Madrid-Sevilla en máximo 10 días tras permiso judicial

Se prevé mantener las plazas ofertadas pese a la reducción de frecuencias gracias a trenes de doble composición

Efe
03/11/2026 13:42
El ministro de Transportes, Óscar Puente
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes que la línea Madrid-Sevilla podrá volver a prestar servicio en un plazo máximo estimado de diez días naturales desde que la jueza autorice los trabajos de reconstrucción en Urda (Toledo).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente ha precisado que la reapertura se realizará con una reducción de frecuencias, no de plazas, hasta que se complete el despliegue del sistema ERTMS-2 y una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad de la línea.

El titular de Transportes ha informado de que en el día de hoy se ha procedido a solicitar permiso a la juez competente para que autorice a iniciar las labores de reconstrucción y reposición de la línea, una vez se han concluido ya los trabajos de retirada de material y coches de los trenes siniestrados sobre las vías.

URDA (TOLEDO), 28/10/2026.- Servicios de emergencia y miembros de la Guardia Civil trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. EFE/ Chema Moya

Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda

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Puente ha especificado que se ha visto afectada en algo más de 40 metros pero, por prudencia, se operará en un entorno de unos 400 metros hasta reponer por completo el servicio.

"Dependemos ahora mismo del permiso que nos dé el juzgado pero estimamos, con una estimación prudente, que a partir del mismo en un máximo de 10 días naturales tendremos la posibilidad de poner en servicio de nuevo la línea", ha afirmado el ministro.

No obstante, Puente ha explicado que se tiene que finalizar el despliegue del ERTMS-2 en la línea Madrid-Sevilla, de acuerdo con la planificación fijada, y también se hará una revisión extraordinaria e inmediata de los sistemas de seguridad de esa línea por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.

"Hasta que ambos trabajos se completen, adoptaremos una medida prudente en cuanto tengamos la línea repuesta, que es reducir el número de frecuencias que operan en esta línea Madrid-Sevilla", ha señalado el ministro, quien ha descartado que esta reducción de frecuencias se produzca en otros trayectos.

LA REDUCCIÓN DE FRECUENCIAS NO SUPONDRÁN MENOS PLAZAS

El responsable de Transportes ha especificado que esta reducción de frecuencias lo que implicará es que haya menos trenes circulando por la línea, pero gracias a trenes de doble composición se mantendrá el número de plazas ofertadas.

"En lugar de haber un tren cada cinco, seis o diez, pues habrá uno cada quince, por ejemplo", ha explicado el ministro, tras apuntar que esto obligará a que los usuarios de la línea programen el viaje de otra forma, pero contarán con un número de plazas similar al ofertado hasta ahora.

Esto se hará a través de la puesta en marcha de trenes en doble composición, que son habituales en la red ferroviaria, especialmente en hora punta. "Lo que se hace es simplemente juntar dos unidades y duplicar el número de plazas que una unidad por separado tendría", ha indicado Puente.

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