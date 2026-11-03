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España

Puente dimite tras la tragedia de Urda: "Es una decisión de empatía con las víctimas"

Efe
03/11/2026 21:18
El ministro de Transportes, Óscar Puente
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EFE
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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la Diputación Permanente su dimisión, una decisión que tomó tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) en la que al menos 69 personas fallecieron.

"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", ha dicho durante su comparecencia en la Diputación Permanente.

Durante su comparecencia en la Diputación Permanente por el accidente ocurrido el pasado miércoles, tanto la oposición como los socios parlamentarios habituales del Gobierno, con la excepción de EH Bildu, han pedido la dimisión del titular de Transportes por la tragedia, que es la segunda en la alta velocidad este año después de la acontecido en Adamuz (Córdoba) en enero.

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