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España

Puente agradece a Sánchez su "confianza sin límite" y anima a los progresistas a apoyarlo

Efe
03/11/2026 21:38
Óscar Puente, a la izquierda, junto a Pedro Sánchez, Marlaska y María Jesús Montero
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EFE
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 El hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, ha agradecido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su "confianza sin límite", y ha animado a "todos los progresistas de este país a ayudarle" en las elecciones generales del 29 de noviembre porque "se lo merece".

Puente, que ha anunciado su dimisión y que no formará parte de las listas del partido para los próximos comicios, ha dicho ante la Diputación Permanente del Congreso que este será un "momento triste" para Sánchez, "uno más en este camino de luces y sombras que es la vida y la política".

En su último turno de palabra de su comparecencia, ha pedido a los militantes socialistas que estén "unidos y orgullosos" de lo conseguido durante el pasado y, sobre todo, "de lo que queda por alcanzar.

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