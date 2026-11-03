Óscar Puente defiende revisar modelo ferroviario, pero admite que no es realista por situación política "complicada"

Óscar Puente EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha abogado por un cambio de modelo en el sistema ferroviario español, pero ha sugerido que este no es realista por una dinámica política "complicada" en la que "nadie quiere renunciar".

"¿Creo que se debería revisar el modelo ferroviario? Sí. Siendo realista, ¿es esto posible? La dinámica política es muy complicada", ha afirmado durante su comparecencia este martes a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso, para explicar su gestión tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el 28 de octubre de 2026, que ha provocado 69 muertes. Al término de la misma, ha anunciado su dimisión como ministro y su renuncia a ir en las listas del PSOE en las elecciones.

"Cambian los gobiernos en las ciudades, en las comunidades autónomas, en el gobierno central. Los que decían una cosa en la oposición, en un lado, cuando llegan al Gobierno, hacen lo que pueden seguramente, pero en la oposición decían otra cosa", explica el ministro.

En esa línea, ha pedido hacer "una reflexión en frío" y ha advertido de que "nadie quiere renunciar" a la alta velocidad o al soterramiento en sus territorios, lo que costaría 40.000 millones de euros en el segundo caso.

"¿Quién renuncia? ¿Hay alguna ciudad que diga 'Nosotros renunciamos al soterramiento, nosotros vamos a hacer una integración blanda'? Ninguna. Y como, además, las decisiones no se toman de una manera objetiva y ahora todo es igual, sino que de repente llega alguien y dice 'Pues aquí, sí y aquí, no'. Pues claro, siempre hay un agravio comparativo contra el que es imposible argumentar", avisa.

Por eso, reclama crear un criterio objetivo que sea válido para todos los casos: "Porque no lo ha habido. Y eso es responsabilidad de todos", critica.

Por otra parte, Puente ha defendido la inversión en mantenimiento realizada con el Gobierno de Pedro Sánchez y que el sistema ferroviario español no puede pasar "del 0 al 100 de la noche a la mañana", como ha sucedido al pasar de una ejecución presupuestaria del 30% en el año 2016 a una ejecución del 90% diez años después, según sus estimaciones. "Venimos de años de profunda desinversión, de bajísima ejecución presupuestaria", alerta.

"Bajo mi mandato, y no digo que sea mérito mío, se han alcanzado cuotas de porcentaje de ejecución récord", destaca Puente, que lo compara con las épocas de Gobierno popular, cuando "las inversiones han sido muy bajas, el grado de ejecución presupuestaria ha sido muy bajo y el abandono ha sido total". "Esta es la realidad", sostiene.

Los controladores cobran 52.000 euros: "Se han dicho muchas mentiras"

Finalmente, el ministro de Transportes se ha referido a las condiciones del personal del centro de control de Adif tras ser preguntado por cómo podían afectar estas a su trabajo.

"Yo he escuchado muchas mentiras sobre la situación de los trabajadores. Se ha descrito por parte de algunos una especie de situación dantesca en la que no se pueden levantar ni para ir al lavabo, que están muy mal pagados, etcétera", ha comenzado explicando.

En esa línea, ha compartido que un operador M1 --como el que trabajó en el momento del accidente-- tiene una retribución total bruta de más de 52.000 euros, lo que supone entre unos 2.500 y 3.000 euros netos.

"¿Es mucha? ¿Es poca? Seguramente sea poca. Porque seguramente todos los oficios, y más estos, están mal pagados. Pero no son 1.200 ni 1.600 euros", como dice que han publicado algunos medios.

Además, indica que el trabajador se encontraba en sus primeras dos horas de trabajo y se incorporaba después de cuatro días de descanso, en una jornada de 37 horas semanales.

Finalmente, el ministro admite que no sabe si "había alguna circunstancia dentro de la atmósfera de trabajo de esa persona que le pudiera haber llevado a tomar una decisión equivocada" y que será la autoridad judicial la que lo investigue.