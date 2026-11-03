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España

Llarena cierra el sumario contra Puigdemont para que el Supremo le aplique la amnistía

Efe
03/11/2026 15:11
Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas
Carles Puigdemont tras un acto en Bruselas
Archivo El Ideal Gallego
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El juez Pablo Llarena ha cerrado el sumario abierto desde 2017 contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por el 'procés', último paso para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le aplique definitivamente la amnistía y le exima de toda responsabilidad penal.

Con los otros líderes independentistas, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya amnistiados, no queda ningún obstáculo para que la Sala de lo Penal del Supremo aplique la ley para Puigdemont, que puede volver a España desde hace semanas dado que su orden de detención fue levantada.

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