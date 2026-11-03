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España

La Policía desaloja la acampada de Sol y detiene a dos personas por resistencia

Efe
03/11/2026 08:15
La acampada de Sol, tras su desalojo
La acampada de Sol, tras su desalojo
EFE
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Las policías Nacional y Municipal han desalojado esta madrugada la acampada de Sol de Madrid, en una intervención sin incidentes importantes salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Así lo han informado a EFE fuentes policiales, que han indicado que el desalojo se ha producido en torno a las tres de la mañana y que se ha procedido a desmontar las tiendas de campaña que los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid trasladarán a depósitos municipales para su entrega a quien las reclame.

Según las mismas fuentes, alrededor de 300 personas se encontraban durmiendo en la acampada en el momento del desalojo, cuya progresiva disolución ya habían anunciado parte de sus organizadores para preparar la huelga general del próximo día 11.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han destacado que el desalojo se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia y que, en el transcurso de la actuación, "se ha desalojado a 334 personas y se han practicado dos detenciones por desobediencia y resistencia".

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La operación, según estas fuentes, la han desarrollado 220 agentes de Policía Nacional y 180 de Policía Municipal de Madrid, con la participación de bomberos y Servicios Sociales.

Las fuentes han destacado la coordinación entre los cuerpos y servicios participantes y han agradecido la profesionalidad de quienes han intervenido en una actuación "que ha permitido completar el desalojo sin alteraciones violentas del orden público bajo los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad".

La acampada comenzó en el kilómetro cero de la capital de España el pasado 26 de septiembre para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda tras el desahucio, y posterior fallecimiento, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas de alquiler en el mismo domicilio.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un comunicado en el que señala que este desalojo se ha desarrollado sin violencia y de forma gradual en los últimos días, y asegura que su actuación ha estado orientada a "garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol".

Añade que la actuación de la Delegación se ha orientado a garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes, y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol, garantizando los derechos y con el desalojo "como último recurso". 

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