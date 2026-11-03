Feijóo pide a los sindicatos desconvocar la huelga general: "Después de 69 muertos es un grave error"

Alberto Núñez Feijóo EFE

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general "contra la oposición" que han convocada para el 11 de noviembre, ya que, según ha dicho, si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda (Toledo) es "un grave error".

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Feijóo ha afirmado que no cuestiona el derecho constitucional de huelga sino el sentido de la oportunidad de esa convocatoria. Así, ha subrayado que España acaba de vivir una tragedia ferroviaria y están, a la vista de todos, "debilidades profundas del sistema cuya responsabilidad política corresponde exclusivamente al Gobierno".

"Y por eso quiero dirigirme directamente a los sindicatos. Reconsideren esa huelga convocada contra la oposición tal y como ha confirmado la directora de campaña del Partido Socialista. Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error", ha enfatizado.

"NO CONVOCARON UNA HUELGA EN OCHO AÑOS DE GOBIERNO DE SÁNCHEZ"

Feijóo ha señalado que los sindicatos no convocaron una huelga "en ocho años de Gobierno" de Pedro Sánchez y ha pedido que no la hagan ahora "a tres semanas de ser llamados a la urnas". "No la hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre", ha aseverado.

En el coloquio posterior, Feijóo ha insistido en que ha querido lanzar esa "reflexión" sobre la huelga porque es candidato a la Presidencia del Gobierno y quiere ser "sincero" sobre esta convocatoria, que considera "manifiestamente inoportuna".

Feijóo ha dicho que cuando se anunció la huelga, no compartió las razones pero mantuvo un "silencio respetuoso", pero ha reiterado que con la situación que vive España en este momento con sus servicios públicos "hacer una huelga contra la oposición no tiene ningún sentido".

"Yo necesito interlocutores sindicales con los que me pueda sentar, con los que me pueda hablar, dialogar, y acordar. Y si esos interlocutores sociales inician la legislatura con un problema reputacional, serán más débiles. Yo no quiero agentes sociales débiles. Yo quiero agentes sociales responsables", ha manifestado.

"MEJORARÁ SU REPUTACIÓN" SI LA DESCONVOCAN

En este sentido, el presidente del PP ha subrayado que si los sindicatos toman la decisión de desconvocar esa huelga general, "mejora su reputación y su credibilidad", máxime cuando, según ha recalcado, es una huelga "contra la oposición".

Además, ha indicado que hay líderes sindicales que conoce por haber negociado con ellos en el pasado a los que hizo llegar su opinión cuando se convocó la huelga, pero en este momento quería expresar públicamente que esa convocatoria debería desconvocarse.

"Uno puede tomar decisiones en un momento adecuado que sean dudosas, pero en este momento no hay duda", ha dicho, para mostrarse convencido de que los propios afiliados de los sindicatos tienen "muchas dudas" sobre esa convocatoria inicial.

Por eso, el líder del PP ha dicho que si se desconvoca, los sindicatos "aciertan". "Yo siento la responsabilidad de ser un actor a favor de la unidad de mi país y no aprovechar la división del país para buscar un rédito político", ha finalizado.