Ester Muñoz, tras la dimisión de Puente: "Llega 116 muertos tarde"

Ester Muñoz ofrece una rueda de prensa en el Congreso EFE

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha declarado este martes por la noche en el Congreso que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "llega 116 muertos tarde", en alusión a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo) en menos de un año.

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Muñoz ha participado este martes en la Diputación Permanente del Congreso en la que, en su turno final, Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y también como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales.

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En su intervención, la dirigente del PP ha había reiterado su petición de dimisión de Puente, si bien precisó que ya llegaba tarde y que, en todo caso, ya no podría considerarse suficiente.