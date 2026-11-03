Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Ester Muñoz, tras la dimisión de Puente: "Llega 116 muertos tarde"

Efe
03/11/2026 21:43
Ester Muñoz ofrece una rueda de prensa en el Congreso
Ester Muñoz ofrece una rueda de prensa en el Congreso
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha declarado este martes por la noche en el Congreso que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes "llega 116 muertos tarde", en alusión a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo) en menos de un año.

Óscar Puente, a la izquierda, junto a Pedro Sánchez, Marlaska y María Jesús Montero

Puente agradece a Sánchez su "confianza sin límite" y anima a los progresistas a apoyarlo

Más información

Muñoz ha participado este martes en la Diputación Permanente del Congreso en la que, en su turno final, Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y también como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales.

Óscar Puente

Óscar Puente defiende revisar modelo ferroviario, pero admite que no es realista por situación política "complicada"

Más información

En su intervención, la dirigente del PP ha había reiterado su petición de dimisión de Puente, si bien precisó que ya llegaba tarde y que, en todo caso, ya no podría considerarse suficiente.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Segunda jornada del foro 'Bodas con alma'

‘Bodas con Alma’ cierra su primera edición con charlas y un showcooking
Redacción
Óscar Puente

El BNG ve la salida de Puente como "la única decisión posible" y exige medidas para garantizar la seguridad
Europa Press
Ada Colau

Ada Colau agradece a Óscar Puente "la dignidad de este gesto difícil"
EFE
El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en los pasillos del Congreso

Puente, tercer ministro socialista que dimite con Sánchez, tras Huerta y Montón
EFE