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España

El juez pide a la policía averiguar quién fabricó las joyas incautadas a Zapatero

Efe
03/11/2026 15:08
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero
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El juez José Luis Calama ha pedido a los investigadores de la UDEF que averigüen el fabricante de las joyas incautadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, siguiendo el rastro de una marca que figura en algunas piezas, en los lotes de mayor valor, el grabado de una letra T.

El análisis de la joyería Yanes, que cifró el valor de las joyas en 1.023.320 euros, apuntaba a que todas las piezas de tres de los lotes tenían la misma procedencia por la marca o punzón hallada en ellas, en concreto "un punzón rectangular cuyo eje central es una T mayúscula, acompañada por un 18 a su izquierda y una letra K a la derecha".

En base a dicha marca, esta joyería apuntó a que esas joyas no serían originarias de la Comunidad Económica Europea, porque la normativa obliga a identificar las piezas con un contraste, un punzón y una marca de fabricante, y también descartó otros orígenes, como Estados Unidos y los países árabes, que también son "bastante exigentes con la normativa de identificación de alta joyería con sus punzones".

Yanes apuntaba a otros países con normativas más permisivas, como Tailandia, India, China y países de Asia central o Turquía e indicaba que una investigación exhaustiva de este punzonado tan específico a nivel internacional "podría conducir al fabricante de origen".

El juez ordena ahora investigar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional quién puede ser "el autor del punzón que figura en las joyas de más valor" e indica que si lo considera necesario solicite la colaboración de Interpol y Europol.

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