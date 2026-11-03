El Gobierno asegura que Puente no dimitirá ni será cesado y seguirá de candidato al 29N

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una Sesión de control al gobierno en el Senado EFE

El Gobierno asegura que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ni va a dimitir ni va a ser cesado tras el accidente ferroviario de la pasada semana en Urda (Toledo), y tal y como estaba previsto, concurrirá a las elecciones del 29 de noviembre como número uno por la lista del PSOE por Valladolid.

Las peticiones de dimisión de Puente tras ese accidente se siguen sucediendo desde diversas formaciones políticas, y el responsable de Transportes, que ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha afirmado que puede entender la petición que en ese sentido hacen personas como la cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, pero no las del PP ni las de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Pero esas palabras, han asegurado fuentes del Gobierno, no pueden llevar a la interpretación de que Puente esté barajando dimitir, y subrayan que eso es algo que está absolutamente descartado, que no va a ocurrir, ya que ni el ministro va a tomar esa decisión ni tampoco el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le va a cesar.

También descartan que Puente vaya a renunciar a concurrir en la lista del PSOE por Valladolid para las elecciones del próximo 29 de noviembre, en la que figura como número uno, algo que no está en cuestión. Y tampoco está sobre la mesa, aseguran, el cese del presidente de Adif.

Puente prevé abrir con menos frecuencias la línea Madrid-Sevilla en máximo 10 días tras permiso judicial Más información

Para el Gobierno, la manera de ser responsable con el cargo que tiene Puente es hacerse cargo de la situación, adoptar las acciones necesarias para recuperar la confianza en la alta velocidad, y aportar información sobre lo sucedido, porque existe el convencimiento de que es él quien mejor puede hacerlo.

En esa línea, las fuentes insisten en que ante un problema, lo que los ciudadanos esperan de sus dirigentes es que se hagan cargo de la situación, reaccionen y estén a la altura de las instituciones.

El Ejecutivo hace hincapié en que el ministro ni por acción ni por omisión tuvo una responsabilidad en el accidente, y por eso, en el contexto actual, la decisión que se ha tomado es que Puente siga al frente de Transportes.

Respecto a la posibilidad de que Puente vaya a hacer campaña ante el 29N como candidato que es por Valladolid, las fuentes destacan que su único objetivo ahora es seguir al frente de todas las acciones que se han de adoptar ante el accidente de Urda.

Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de Urda Más información

Ante el hecho de que haya anunciado este martes una serie de medidas para reforzar la seguridad de la alta velocidad y que en su mayoría deberían implementarse tras las elecciones, con la incógnita de si habrá un cambio de Gobierno, las fuentes citadas recalcan que con ellas se pretende recuperar la confianza en el sistema.

Y defienden tomarla ya sin pensar en plazos de carácter electoral porque insisten en que la obligación del Gobierno es no esperar y responder a los ciudadanos.