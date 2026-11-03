El comité de empresa de Adif acuerda una huelga para el próximo 17 de noviembre

El comité de empresa del gestor ferroviario Adif, conformado por CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), ha acordado este martes una huelga para el próximo 17 de noviembre, aunque todavía no está convocada de manera formal, han confirmado a EFE distintas fuentes sindicales.

Las mismas fuentes destacan que esta propuesta de huelga, motivada por las inquietudes sindicales en cuanto a la seguridad ferroviaria del sistema español, también se ha trasladado al comité de empresa de Renfe para ese mismo martes.

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Desde Semaf subrayan que, por el momento, no hay información al respecto, mientras que fuentes de CCOO recalcan que el anuncio del parón en Renfe todavía se está cerrando.

Por su parte, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) asegura que la convocatoria de Adif se ha acordado durante una reunión del comité de empresa celebrada este martes, en la que también se ha pactado una concentración el próximo lunes 16 de noviembre.

Además, el miércoles 18 habrá una nueva reunión del comité de empresa para analizar la evolución de la situación y valorar nuevas acciones, indicaron las fuentes.