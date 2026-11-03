El BNG ve la salida de Puente como "la única decisión posible" y exige medidas para garantizar la seguridad

Óscar Puente EFE

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, es "lógica" porque en realidad era "la única decisión posible" tras los dos accidentes de la alta velocidad que han dejado 116 muertos en tan sólo nueve meses.

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Así lo han trasladado fuentes de la formación nacionalista después de que Puente anunciara en la Diputación Permanente del Congreso que ha optado por dejar su cargo en el Gobierno y ha renunciado también a ser candidato del PSOE en las elecciones generales del próximo día 29.

En todo caso, desde el BNG han subrayado que, tras la salida de Puente, lo importante es que quien le suceda en el Ministerio de Transportes tome medidas para mejorar y garantizar la seguridad ferroviaria.