Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El BNG ve la salida de Puente como "la única decisión posible" y exige medidas para garantizar la seguridad

Europa Press
03/11/2026 22:07
Óscar Puente
Óscar Puente
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, es "lógica" porque en realidad era "la única decisión posible" tras los dos accidentes de la alta velocidad que han dejado 116 muertos en tan sólo nueve meses.

El ministro de Transportes, Óscar Puente

Puente dimite tras la tragedia de Urda: "Es una decisión de empatía con las víctimas"

Más información

Así lo han trasladado fuentes de la formación nacionalista después de que Puente anunciara en la Diputación Permanente del Congreso que ha optado por dejar su cargo en el Gobierno y ha renunciado también a ser candidato del PSOE en las elecciones generales del próximo día 29.

En todo caso, desde el BNG han subrayado que, tras la salida de Puente, lo importante es que quien le suceda en el Ministerio de Transportes tome medidas para mejorar y garantizar la seguridad ferroviaria.

Óscar Puente, a la izquierda, junto a Pedro Sánchez, Marlaska y María Jesús Montero

Puente agradece a Sánchez su "confianza sin límite" y anima a los progresistas a apoyarlo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Segunda jornada del foro 'Bodas con alma'

‘Bodas con Alma’ cierra su primera edición con charlas y un showcooking
Redacción
Óscar Puente

El BNG ve la salida de Puente como "la única decisión posible" y exige medidas para garantizar la seguridad
Europa Press
Ada Colau

Ada Colau agradece a Óscar Puente "la dignidad de este gesto difícil"
EFE
El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en los pasillos del Congreso

Puente, tercer ministro socialista que dimite con Sánchez, tras Huerta y Montón
EFE