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España

Ada Colau agradece a Óscar Puente "la dignidad de este gesto difícil"

Efe
03/11/2026 21:59
Ada Colau
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EFE
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La candidata de Frente Amplio en las próximas elecciones generales, Ada Colau, ha agradecido a Óscar Puente la "dignidad de este gesto difícil", en referencia a su dimisión como ministro de Transportes tras el accidente ferroriario de Urda.

En un mensaje en la red social X, Colau -que ya pidió la dimisión de Puente- ha añadido: "Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público".

El mensaje de la cabeza de lista de la candidatura de Frente Amplio, se suma a las declaraciones del diputado de Sumar Alberto Ibáñez, de Compromís, a la salida de la Diputación Permanente del Congreso, donde Puente ha dejado para su última intervención el anuncio de su dimisión y de su renuncia a formar parte de las listas del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre -es el cabeza de lista por Valladolid-.

El ministro de Transportes, Óscar Puente

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Ibáñez ha dicho que Óscar Puente, que "ha estado a la altura de lo que se esperaba de él" y "ha demostrado que no todo el mundo es igual en tiempos de antipolítica".

También ha indicado que su grupo había pedido la dimisión de Puente en sus intervenciones en esta sesión de la Diputación Permanente del Congreso "porque es lo que tocaba por decencia política".

Óscar Puente, a la izquierda, junto a Pedro Sánchez, Marlaska y María Jesús Montero

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