Feijóo acusa a Sánchez de estar pendiente del relato y los sondeos tras Urda y ofrece gestión: "Yo sí sé hacerlo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que España no necesita al frente de las instituciones a "influencers" EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que "aún no se han entregado todos los cuerpos" tras el accidente de Urda (Toledo) pero el Gobierno de Pedro Sánchez está centrado en el "relato" y los "sondeos" para ver si le "perjudica o no el cese" del ministro de Transportes, Óscar Puente. Tras recalcar que "la frivolidad" y las "bravuconadas" no resuelven los problemas, ha presumido de su experiencia de gestión para poder gobernar España.

"España no necesita al frente de sus instituciones a un influencer. Necesita alguien que quiera y sepa gobernar. Y con toda humildad digo: Yo sí sé hacerlo", ha proclamado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional que se ha celebrado en la sede nacional de PP para retomar la campaña electoral tras el trágico accidente de Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas.

La reunión, bajo el lema 'Una España que funcione, y de la que se han ausentado varios 'barones' del PP por cuestiones de agenda, ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda. Además, se ha brindado una prolongada ovación a la exministra de Empleo Fátima Báñez, una de las fallecidas en el siniestro ferroviario.

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El líder del PP ha afirmado que, durante estos ocho años, Sánchez ha utilizado "el poder como un fin en sí mismo". "La verdad deja de ser un compromiso, ya no importa lo que ocurre, sino cómo se cuenta.

Basta con que el relato funcione", ha dicho, para añadir que hasta la tragedia de Urda "se gestiona pensando en el poder como un fin".

Feijóo ha afirmado que decidir si se cesa o no al ministro de Transportes por lo que "digan las encuestas" evidencia el "nivel moral de esta gente, que es ninguno". "Aún no han entregado todos los cuerpos a las familias y están con sondeos para ver si les perjudican o no el cese del ministro", ha criticado.

El jefe de la oposición, que ha trasladado el apoyo del PP a las víctimas, a sus familias y a los maquinistas, controladores y empleados de Adif y Renfe, ha señalado que, nueve meses después del accidente de Adamuz, "las familias siguen sin saber qué ocurrió, pero aquí tardan solo unas horas en encontrar un culpable".

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El líder del PP ha indicado que no deberían estar en sus cargos los responsables del accidente de Urda y ha subrayado que, si de él dependiese, el que daría la cara mañana en la Diputación Permanente sería el presidente del Gobierno, no el ministro Puente, que ya habría cesado.

En este sentido, ha indicado que no cree en la política que pone el poder por delante de todo, ni a una persona por delante del pueblo. "Y no creo que un presidente merezca escudos. No. En mi forma de entender el poder, es el presidente el que rinde cuentas a los ciudadanos por toda la gestión de su Gobierno. Y es el presidente quien da la cara cuando algo va mal", ha abundado.

En cualquier caso, ha señalado que en menos de un mes, los españoles pondrán a cada uno en su sitio. "Les dimitiremos en las urnas porque la mejor España merece también el mejor Gobierno", ha asegurado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que el día 29 de noviembre España "elegirá un mejor Gobierno" porque "no es España la que falla, es su Gobierno". "Ya no es que sea evidente que no sean buenos gestores, es que dudo de que también sean buena gente porque esta actitud es infame, cruel y ruin", ha aseverado, para preguntarse: "¿Qué estaría tuiteando Óscar Puente si esto lo hubiese hecho otro?".

Tras asegurar que el PP ofrece "gestión, rigor y experiencia", ha explicado que su objetivo no es "destruir al rival" sino "la reconstrucción nacional". "Y a eso convoco a todo el país. Volver otra vez a levantarse", ha manifestado.

En este punto, ha reivindicado su perfil gestor a lo largo de su trayectoria política. "La seriedad no es un defecto. La seriedad es una forma de respeto. Y los españoles, de una vez por todas, merecen respeto", ha aseverado.

Feijóo ha criticado la campaña del PSOE hasta ahora. "Exijo que nos ahorren los bailes, las reflexiones sexuales, o las promociones de televisión haciendo burla sobre el estado lamentable de nuestro sistema ferroviario", ha enfatizado.

A menos de un mes de las elecciones, Feijóo ha pedido a los suyos salir a la calle a reivindicando el cambio con los valores que necesita España "que se han echado de menos estos días" y que tuvieron en Fátima Báñez su principal exponente, una persona que gobernó con servicio, diálogo, trabajo y dedicación a los demás".

Tras asegurar que Báñez es "un nombre que repiten "con orgullo", ha pedido seguir "esa estela de gestión de las cosas públicas" y "no tener más intereses que los intereses generales" del país. "Por eso tengamos siempre presente su manera de entender la política y también su manera de entender la vida", ha finalizado.